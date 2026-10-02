Kärntner Polizei zupft 16 Führerscheine in einer Nacht
Die Landesverkehrsabteilung führte vom 1. auf den 2. Oktober 2026 eine Schwerpunktaktion gegen Alkohol und Drogen am Steuer durch. 16 Führerscheine wurden vorläufig abgenommen.
Kärntens Straßen wurden von der Polizei genau unter die Lupe genommen. Unter Leitung der Verkehrsabteilung der Landespolizeidirektion Kärnten fand vom 1. auf den 2. Oktober 2026 eine umfassende Schwerpunktaktion gegen Alkohol und Drogen am Steuer statt.
16 Führerscheine abgenommen
Die Bilanz der Exekutive zeigt klare Ergebnisse: Die Beamten nahmen im Zuge der Überprüfungen 16 Führerscheine vorläufig ab. „Zwölf wegen Lenkens eines Kraftfahrzeuges unter Alkoholeinfluss und vier wegen Lenkens unter Drogeneinfluss“, teilt man seitens der Polizei mit. Zudem wurden zehn Minderalkoholisierungen von Fahrzeuglenkern festgestellt.
Polizei greift bei Kontrollen durch
Auch sonstige Regelverstöße blieben nicht ungestraft. Die Exekutive zeigte insgesamt 252 Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) und dem Kraftfahrgesetz (KFG) an. Ergänzend dazu wurden 239 Organmandate eingehoben.