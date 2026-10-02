Urlaub ohne Hürden: Kärnten baut barrierefreies Angebot aus

Kärnten etabliert sich als Vorreiter für barrierefreien Tourismus. Mit Stichtag 1. Oktober 2026 wurden im Rahmen des Projekts „Tourismus für ALLE“ bereits 80 Betriebe und Infrastrukturen vom ÖZIV geprüft und zertifiziert.

Bis zum Jahresende soll die Anzahl der barrierefreien Tourismusangebote in Kärnten auf rund 100 ansteigen. Das Angebot reicht von Unterkünften und Gastronomie über Ausflugsziele und Bäder bis hin zu speziell angepassten Natur- und Bergerlebnissen. Die Überprüfungen vor Ort umfassen unter anderem stufenlose Zugänge, barrierefreie Sanitäranlagen sowie ausreichend Bewegungsfläche. Neben 53 Beherbergungs- und Gastronomiebetrieben verfügen derzeit 27 touristische Infrastrukturen über das Qualitätssiegel. Dazu zählen auch zehn Wanderrouten – etwa am Dobratsch, am Weißensee oder im Nationalpark Hohe Tauern.

©Michael Stabentheiner Kärnten setzt auf barrierefreien Tourismus.

Urlaub für alle

„Barrierefreiheit ist ein wichtiger Bestandteil eines zeitgemäßen Tourismusangebots. Wenn Angebote möglichst selbstständig nutzbar sind, profitieren davon nicht nur Menschen mit Behinderungen, sondern viele unterschiedliche Gästegruppen – etwa ältere Menschen oder Familien mit Kinderwagen“, erklärt Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung. Susanne Fohn, Präsidentin des ÖZIV Kärnten, ergänzt: „Gleichzeitig unterstützen wir Betriebe fachlich dabei, Barrieren zu erkennen und entsprechende Lösungen umzusetzen. Die regelmäßige Rezertifizierung stellt sicher, dass die definierten Standards auch langfristig erfüllt und die Qualität der Barrierefreiheit nachhaltig gesichert wird.“

Barrierefreiheit schafft Mehrwert

Robert Heuberger von der Arge Naturerlebnis Kärnten betont rückblickend: „Als wir, die Arge Naturerlebnis Kärnten, mit dem Projekt begonnen haben gab es von vielen Seiten Bedenken, ob barrierefreie Infrastrukturen in unseren Berge erfolgreich sein können.“ Mit dem ÖZIV sei der weitere Ausbau jedoch langfristig gesichert.