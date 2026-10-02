Baustelle in St. Donat: Zollfeld Straße wird erneuert

Das Land Kärnten saniert ab Montag, 5. Oktober, die L71 Zollfeld Straße in St. Donat. Investiert werden 200.000 Euro. Die Fertigstellung ist für Mitte Oktober geplant.

Aufgrund des schlechten Fahrbahnzustands wird ab kommenden Montag die L71 Zollfeld Straße in St. Donat im Bezirk St. Veit an der Glan erneuert. Die Sanierungsarbeiten erstrecken sich über einen Abschnitt von rund 500 Metern – vom Bereich des Schlosses Stadelhof bis zur Bushaltestelle auf Höhe des Friedhofs.

200.000 Euro fließen in Instandsetzung

Das Straßenbaureferat investiert für diese Maßnahme rund 200.000 Euro. Straßenbaureferent und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) betont die Bedeutung des Projekts: „Die L71 erstreckt sich von Klagenfurt über das gesamte Zollfeld bis in die St. Veiter Innenstadt und ist eine bedeutende Verkehrsverbindung für die Menschen und die Wirtschaft in der Region. Mit der Instandsetzung verbessern wir den Fahrbahnzustand spürbar und erhöhen gleichzeitig die Verkehrssicherheit.“

Bis Mitte Oktober abgeschlossen

Im Baustellenbereich wird die Fahrbahn neun Zentimeter tief abgefräst. Nach notwendigen Plombensanierungen werden eine neue Trag- sowie Deckschicht aufgetragen, um die Straße wieder in einen guten Zustand zu versetzen. Die Arbeiten erfolgen unter Aufrechterhaltung des Verkehrs. Während der Fräs- und Asphaltierungsarbeiten regelt Personal den Verkehr per Hand. Der Abschluss der Instandsetzung ist für Mitte Oktober vorgesehen.