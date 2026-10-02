Stau in Kärnten: Auf diesen Straßen musst du aktuell mehr Zeit einplanen

Das Wochenende steht bevor, doch der Nachhauseweg dauert derzeit etwas länger. Sowohl Klagenfurt als auch Villach sind von Stau betroffen.

Wer aktuell auf Kärntens Straßen unterwegs ist, muss vor allem im Raum Villach Geduld aufbringen. Auf der A10 Tauernautobahn in Fahrtrichtung Salzburg gibt es kurz nach dem Knoten Villach im Bereich der Baustelle Unterflurtrasse St. Andrä erhebliche Verzögerungen. Autofahrer müssen hier mit einem Zeitverlust von etwa zehn Minuten rechnen.

Verzögerungen in Klagenfurt

Auch in der Landeshauptstadt kommt es zu Beeinträchtigungen durch ein deutlich erhöhtes Verkehrsaufkommen. Wie „Antenne Kärnten“ meldet, rollt der Verkehr unter anderem auf der Rosentaler Straße, der St. Veiter Straße sowie der Feldkirchner Straße nur schleppend.