Kosmetikstudio „Keli“ eröffnet in Wolfsberg

Die 34-jährige Lavanttalerin war ursprünglich in der Gastronomie tätig und entschied sich während ihrer Karenz für eine berufliche Neuorientierung.

Die 34-jährige Lavanttalerin war ursprünglich in der Gastronomie tätig und entschied sich während ihrer Karenz für eine berufliche Neuorientierung.

Am Samstag, 3. Oktober, eröffnet Lisa Kehraus das Kosmetikstudio „Keli“ in der Johann-Offner-Straße 16 in Wolfsberg. Stadtrat Christian Stückler gratulierte vorab persönlich „Jeder neue Betrieb trägt zu einer vielfältigen und lebendigen Innenstadt bei. Umso mehr freut es mich, Lisa Kehraus hier in Wolfsberg willkommen heißen zu dürfen. Für ihren unternehmerischen Weg wünsche ich ihr viel Erfolg und alles Gute“, betonte Stückler.

Berufliche Neuorientierung

Die 34-jährige Lavanttalerin war ursprünglich in der Gastronomie tätig und entschied sich während ihrer Karenz für eine berufliche Neuorientierung. Dabei absolvierte sie unter anderem eine Ausbildung zur Tätowiererin und bildete sich im Kosmetikbereich weiter. Der Schwerpunkt des neuen Studios liegt auf Permanent Make-up für Augenbrauen und Lippen sowie auf pigmentierten Sommersprossen („Fake Freckles“). In den kommenden Monaten soll das Angebot um Tätowierungen erweitert werden.