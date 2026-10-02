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/ ©Freiwillige Feuerwehr Miklauzhof
Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz.
Die Freiwillige Feuerwehr Miklauzhof wurde wegen eines Brandmeldealarms zu einer Möbelfabrik gerufen.
Sittersdorf
02/10/2026
Feuerwehreinsatz

Nach Brandmeldealarm: Feuerwehr zu Kärntner Möbelhaus alarmiert

Die Freiwillige Feuerwehr Miklauzhof kontrollierte nach einem Alarm eine Möbelfabrik in Sittersdorf. Da Umbauarbeiten die Anlage auslösten, lag kein Brand vor.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(97 Wörter)
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Am heutigen Freitag wurde die Freiwillige Feuerwehr Miklauzhof um 7:58 Uhr per Sirenenalarm zu einem Brandmeldealarm bei einer Möbelfabrik in Sittersdorf gerufen. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte am Ort des Geschehens wurde der betroffene Bereich umgehend kontrolliert.

Umbauarbeiten als Auslöser

Bei der Überprüfung stellte sich allerdings rasch heraus, dass die Brandmeldeanlage durch laufende Umbauarbeiten ausgelöst worden war, erklärt die Wehr in den sozialen Medien. Ein Brand lag nicht somit vor. Nach der Kontrolle rückte die Feuerwehr wieder in das Rüsthaus ein.

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