Nach spektakulärem Unfall in Richtung Klagenfurt folgte Drogenbeichte

Nach einem spektakulären Überschlag auf der S 37 blieb ein Pkw-Lenker zwar unverletzt, gestand aber nach dem Unfall den Konsum von Heroin und Kokain, wie die Polizei berichtet.

Ein 33-jähriger Mann aus Klagenfurt war am Freitag gegen 11:45 Uhr mit seinem Pkw auf der Klagenfurter Schnellstraße (S 37) von St. Veit an der Glan in Richtung Klagenfurt unterwegs. Im Bereich Zollfeld kam das Fahrzeug nach einem Überholmanöver aus bislang ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf einen Parkplatz.

Lenker gab an Kokain und Heroin konsumiert zu haben

Der Pkw schleuderte rund 145 Meter weit, prallte gegen einen Erddamm, überschlug sich und kam schließlich auf den Rädern auf dem etwa drei Meter hohen Erddamm zum Stillstand. Während der Lenker unverletzt blieb, entstand am Fahrzeug Totalschaden. „Aufgrund von Symptomen einer möglichen Suchtmittelbeeinträchtigung gab der Lenker an, vor Fahrtantritt Heroin und Kokain konsumiert zu haben. Die ärztliche Untersuchung verweigerte er, woraufhin ihm der Führerschein vorläufig abgenommen wurde“, ergänzen die Beamten der Landespolizeidirektion Kärnten.

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Die Freiwilligen Feuerwehren Maria Saal und St. Michael ob Zollfeld waren mit drei Fahrzeugen und insgesamt 20 Einsatzkräften vor Ort im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.10.2026 um 17:33 Uhr aktualisiert