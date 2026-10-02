Skip to content
Region auswählen:
/ ©Peter Waldhauser
Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Sonnenuntergang.
So wird das Wetter am Samstag.
Kärnten
02/10/2026
Wetterprognose

Strahlender Sonnenschein und 20 Grad erwarten Kärnten am Samstag

Kärnten erwartet ein sonniger Tag mit heiterem Himmel nach rascher Nebelauflösung. Die GeoSphere Austria prognostiziert Höchstwerte um 20 Grad.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(62 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Frühnebelfelder in Kärnten lösen sich am Samstag rasch auf. Anschließend erwartet das südlichste Bundesland erneut ein sehr sonniger, stellenweise sogar vollkommen wolkenloser Tag. Laut den Meteorologen der GeoSphere Austria liegen die Höchstwerte bei rund oberhalb von 20 Grad, womit die Temperaturen das langjährige Mittel spürbar übertreffen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.10.2026 um 20:51 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at