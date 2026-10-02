Strahlender Sonnenschein und 20 Grad erwarten Kärnten am Samstag

Kärnten erwartet ein sonniger Tag mit heiterem Himmel nach rascher Nebelauflösung. Die GeoSphere Austria prognostiziert Höchstwerte um 20 Grad.

So wird das Wetter am Samstag.

So wird das Wetter am Samstag.

Frühnebelfelder in Kärnten lösen sich am Samstag rasch auf. Anschließend erwartet das südlichste Bundesland erneut ein sehr sonniger, stellenweise sogar vollkommen wolkenloser Tag. Laut den Meteorologen der GeoSphere Austria liegen die Höchstwerte bei rund oberhalb von 20 Grad, womit die Temperaturen das langjährige Mittel spürbar übertreffen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.10.2026 um 20:51 Uhr aktualisiert