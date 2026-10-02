Atemschutz-Leistungsprüfung: Bronze für Feuerwehrmitglieder aus Kärnten

Erfolgreiche Atemschutz-Leistungsprüfung: Drei Mitglieder der Feuerwehren Althofen, Meiselding und Hüttenberg sicherten sich das Abzeichen in Bronze.

Die Freiwillige Feuerwehr Althofen stellt die Ausbildung im Atemschutzbereich weiter in den Vordergrund. Am Samstag, dem 26. September, stellten sich drei Kameraden der Atemschutz-Leistungsprüfung in Bronze und stellten dabei ihr fachliches Können sowie ihr fundiertes Wissen unter Beweis.

Atemschutzleistungsabzeichen in Bronze

Das aus Gruppenkommandant Alexander Brunner (FF Althofen) sowie den Gastfeuerwehrmännern Wolfgang Pichler (FF Meiselding) und Bernhard Pichler (FF Hüttenberg) bestehende Team meisterte die gestellten Aufgaben erfolgreich und erhielt im Anschluss das Atemschutzleistungsabzeichen in Bronze.

Handgriffe kontinuierlich vertiefen

Die Prüfung dient dazu, die im Rahmen der Feuerwehrausbildung erlernten Abläufe und Handgriffe kontinuierlich zu vertiefen und zu verfeinern. Das Training stellt sicher, dass die Einsatzkräfte auch unter extremen Bedingungen wie starker Rauchentwicklung und hoher Hitzeeinwirkung sicher und präzise agieren können.