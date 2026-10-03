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Das Bild auf 5min.at zeigt Kryptowährung.
Eine Klagenfurterin verlor im Zuge eines Anlagenbetrugs einen fünfstelligen Betrag.
Klagenfurt
03/10/2026
Krypto-Betrug

Hohe Renditen versprochen: Klagenfurterin verliert fünfstelligen Betrag

Eine 34-jährige Frau aus Klagenfurt wurde zwischen 28. September und 2. Oktober 2026 Opfer eines Anlagebetrugs mit Kryptowährungen.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(78 Wörter)
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Eine bislang unbekannte Person versprach ihr über soziale Medien hohe Renditen, teilt die Polizei mit. Im Vertrauen darauf investierte die Frau in Kryptowährungen und überwies diese in mehreren Teilbeträgen auf Konten der bislang unbekannten Täter.

Ermittlungen laufen

Dabei entstand ein Schaden in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrages. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Betrugs wurden aufgenommen, heißt es vonseiten der Beamten abschließend.

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