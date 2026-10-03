Mental Health Run: Rund 300 Läufer setzen Zeichen in Klagenfurt
Am Freitag, dem 9. Oktober 2026, verwandelt sich das Klagenfurter Strandbad Loretto in einen Treffpunkt für den guten Zweck.
Um 17 Uhr fällt beim Strandbad Loretto der Startschuss für die Fünf-Kilometer-Strecke. Ob im schnellen Laufschritt, beim Walken oder im gemütlichen Gehen – das Tempo bestimmt jeder Teilnehmer selbst. Eine Zeitnehmung gibt es bewusst nicht, so vonseiten der Veranstalter. Im Mittelpunkt stehen das Miteinander, die Bewegung an der frischen Luft und der offene Austausch über ein Thema, das oft noch zu wenig Raum bekommt.
Freiwillige Spenden für Barfußparcours in Spittal
Statt ein fixiertes Startgeld zu verlangen, setzen die Veranstalter auf die Hilfsbereitschaft der Mitwirkenden und bitten um eine freiwillige Spende, wird betont. Der gesamte Erlös kommt in diesem Jahr einer sozialen Einrichtung zugute: Dem Kurzzeitwohnen in Spittal an der Drau. Mit dem gesammelten Geld soll ein eigener Barfußparcours für die Klienten errichtet werden.
Details zum Termin
Mental Health Run Klagenfurt
Freitag, 9. Oktober 2026, 17 Uhr
Strandbad Loretto, Klagenfurt
Anmeldungen unter www.pro-mente.at/veranstaltung