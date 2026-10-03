100 Jahre Fruhmann: Traditionsbetrieb erhielt Landeswappen

Der traditionsreiche Familienbetrieb mit Gasthaus und Landfleischerei ist seit Jahrzehnten eng mit der Region verbunden und weit über die Gemeinde- und Landesgrenzen hinaus bekannt. Die Verleihung des Landeswappens würdigt insbesondere die Bedeutung des Unternehmens für die Kärntner Wirtschaft und seine langjährige Verwurzelung in der Region.

100 Jahre Fruhmann

“Das Haus Fruhmann steht für gelebte Kärntner Tradition, Qualität und regionale Wertschöpfung. Über Generationen wurde hier ein Unternehmen aufgebaut, das tief in Wernberg verwurzelt ist und gleichzeitig weit über die Gemeindegrenzen hinaus ausstrahlt. Das Kärntner Landeswappen ist daher eine besondere Auszeichnung und Anerkennung für diese jahrzehntelange Leistung“, betonen LHStv. Martin Gruber und Landesrätin Beate Prettner im Rahmen des „100 Jahre Fruhmann“-Festes in Vertretung des Landeshauptmannes.

Traditionsreicher Familienbetrieb

Die Geschichte des heutigen Betriebs reicht bis ins Jahr 1494 zurück, als am Standort ein Braukeller des Schlosses Wernberg bestand. 1925 erwarb Johann Fruhmann sen. das Haus, in dem sich heute die Fleischerei befindet, drei Jahre später kam auch das gegenüberliegende Gasthaus in Familienbesitz. Über mehrere Generationen wurde der Betrieb weitergeführt und kontinuierlich ausgebaut. 1994 übernahm Rudolf Fruhmann gemeinsam mit Marlies Fruhmann die Führung des Unternehmens.

Besondere Anerkennung

Mit dem Spezialitätenladen und der Schauselcherei, dem Ausbau des Gasthauses und der Erweiterung um den „Einkehrstadl“ sowie der 2016 eröffneten „Schmankerlheimat“ entwickelte sich der Familienbetrieb zu einem vielseitigen regionalen Nahversorger und gastronomischen Treffpunkt. In der „Schmankerlheimat“ werden neben hauseigenen Erzeugnissen auch Produkte von Bäuerinnen und Bauern aus der Umgebung angeboten. „Regionale Betriebe wie Fruhmann sind ein wichtiger Teil unserer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Struktur. Sie schaffen Wertschöpfung vor Ort, halten Traditionen lebendig und verbinden diese gleichzeitig mit zeitgemäßen Angeboten. Dass ein Unternehmen über so viele Generationen Bestand hat und sich dabei immer weiterentwickelt, verdient besondere Anerkennung“, so Gruber und Prettner.