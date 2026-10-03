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/ ©Jan Dietmar
Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt, wie Agnes Jan zwischen mehreren Flaggen steht, die am Boden ausgelegt wurden.
Agnes Jan konnte ihren Titel verteidigen.
Klagenfurt
03/10/2026
Cool!
#goodnews

WM-Gold für Agnes Jan im Pingpong Parkinson-Doppel

Titelverteidigung geglückt: Agnes Jan holt bei der PingPongParkinson-WM in Hannover mit Partnerin Melanie Jeska erneut Doppel-Gold. I

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(136 Wörter)
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„Es hat geklappt! Meine deutsche Partnerin Melanie Jeska und ich konnten WM-Gold im Doppel verteidigen“, strahlte Agnes Jan nach dem Matchball bei den PingPongParkinson World Championships in Hannover. 805 Teilnehmer aus 35 Nationen waren bei diesen Titelkämpfen in den Court gestiegen.

Starker Auftritt

PPPWM-Gold Nummer drei in Serie in der Klasse 1 des Damen-Doppels durfte Agnes Jan mit ihrer deutschen Partnerin Melanie Jeska bejubeln. Im Einzel konnte die Kärntnerin, die als Nr. 17 der Klasse 1 gesetzt war, zusätzlich die Trostrunde gewinnen. Ebenso Platz eins in der Trostrunde erkämpften in der Klasse 2 des Doppels die beiden Steirer Hans-Peter Stangl und WM-Debütant Günter Ofner. In der Einzel-Trostrunde der Klasse 2 belegte der Vorarlberger Helmut Jenny Rang zwei. Die offiziellen ITTF Parkinson-Weltmeisterschaften gehen ab 20. Oktober in Shanghai (China) in Szene.

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