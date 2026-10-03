Keime im Trinkwasser: Feldkirchner Gemeinde muss Wasser abkochen

Die Wassergenossenschaft Wachsenberg meldete am Freitag eine Verunreinigung des Trinkwassers im Gemeindegebiet von Steuerberg. Betroffene Haushalte müssen das Wasser ab sofort vor der Nutzung abkochen.

Eine dringende Mitteilung erreichte am Freitag, dem 2. Oktober 2026, die Haushalte und Wasserbezieher im Bereich der Ortschaft Wachsenberg in der Gemeinde Steuerberg. Dort entspricht die Qualität des Leitungswassers aktuell nicht den erforderlichen Standards. „Bei einer Überprüfung wurden mikrobiologische Verunreinigungen festgestellt. Das Wasser ist daher bis auf Weiteres vor der Verwendung zum Trinken und zur Lebensmittelzubereitung abzukochen“, erklärt die zuständige Wassergenossenschaft Wachsenberg. Das reine Erhitzen in haushaltsüblichen Kaffeemaschinen oder Wasserkochern genügt dabei nicht.

Ursache noch unklar

Die Ursachenermittlung ist bereits im Gange. Neben der Spülung und Überprüfung des Leitungsnetzes werden auch weitere Kontrolluntersuchungen durchgeführt. Die Genossenschaft bittet um Verständnis und verspricht, die Bevölkerung umgehend zu benachrichtigen, sobald das Wasser wieder bedenkenlos genutzt werden kann.