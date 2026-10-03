Fackelzug zieht am Freitag durch St. Veiter Altstadt

In St. Veit an der Glan findet am kommenden Freitag die traditionelle Gedenkfeier zur Kärntner Volksabstimmung statt. Die Veranstaltung beginnt mit einem Fackelzug durch die Altstadt.

Die Stadtgemeinde St. Veit veranstaltet am 9. Oktober 2026 gemeinsam mit der Ortsgruppe des Kärntner Abwehrkämpferbundes und den Gemeinden Frauenstein, Launsdorf, Liebenfels sowie Mölbling die traditionelle Gedenkveranstaltung zur Kärntner Volksabstimmung*. Los geht es um 18.30 Uhr beim Kunsthotel Fuchspalast. Ein Fackelzug zieht durch die Altstadt zum Oktoberplatz, wo um 19 Uhr die eigentliche Feier beginnt. Begleitet wird die Gedenkfeier von den St. Veiter Frauen im Bürgerkleid, den Goldhaubenfrauen sowie einem Beitrag der lokalen Volksschulkinder. Die EMV Stadtkapelle St. Veit übernimmt die musikalische Umrahmung.

Abstimmungsgedenkfeier

Im Rahmen des Programms richtet der Landesobmann-Stellvertreter des Kärntner Abwehrkämpferbundes, Arno Kampl, Begrüßungsworte an die Anwesenden. Bürgermeister Martin Kulmer (SPÖ) hält ebenfalls eine Ansprache zum 10. Oktober. Abschließend folgt das „Gebet zum Gedenken an die Gefallenen“, gesprochen von Dechant Christian Stromberger.