Stimme für Arbeitnehmerinnen: Neue ÖGB-Frauenvorsitzende in Spittal gewählt

Die ÖGB-Frauen der Region Spittal an der Drau haben ihre Leitung neu bestellt: Christina Rauter steht ab sofort als Regionalfrauenvorsitzende an der Spitze. Ihr Ziel ist der konsequente Einsatz für die Belange der Arbeitnehmerinnen und mehr Chancengleichheit. „Gerade im ländlicheren Raum gibt es nach wie vor Aufholbedarf, was die Gleichstellung von Frauen mit Männern betrifft“, betont Rauter. „Mir ist es wichtig, mich dafür einzusetzen, dass der Stellenwert von Frauen in unserer Region weiter gestärkt wird und sie die gleichen Chancen am Arbeitsmarkt vorfinden.“

Vielseitiger Bildungsweg

Die alleinerziehende Mutter verfügt über eine breit gefächerte Ausbildung. Nach der Matura an der HTL Villach absolvierte sie ein Studium der Psychologie und Pädagogik. Heute ist sie Klinische- und Gesundheitspsychologin, Sozial- und Integrationspädagogin sowie Psychologin für Psychologische Symbolarbeit und bei AUTARK beschäftigt.