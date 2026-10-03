Herbstsonne pur: Kärnten erwarten am Sonntag bis zu 20 Grad

Am Sonntag zeigt sich das Wetter in Kärnten noch einmal von seiner besten Seite: Nach einer kühlen Nacht sorgt die Sonne tagsüber wieder für milde 20 Grad.

Den gesamten Sonntag über bleibt es in Kärnten trocken und freundlich. Wolken zeigen sich kaum am Himmel. Damit bieten sich im ganzen Land hervorragende Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten oder Ausflüge in die Natur. In den Frühstunden ist es allerdings noch spürbar kalt. „Die Temperaturminima bleiben weiterhin deutlich unterdurchschnittlich“, erklären die Meteorologen der Geosphere Austria. Nach dem frischen Start steigen die Werte aber rasch an. Am Nachmittag liegen die Höchsttemperaturen mit etwa 20 Grad wieder verbreitet über dem langjährigen Mittel.