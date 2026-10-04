Schauspieler, Philosoph und Stargeiger für Event auf Burg Taggenbrunn

Es wird auch schon getuschelt: Haben die beiden Schauspieler Larissa Marolt und Phillip Hochmaier gar was miteinander? Für den 26. Oktober kann das jedenfalls durchaus hinkommen, da verbindet sie ein besonderer Event miteinander. „Es wird ein Abend an dem die beiden auf weitere außergewöhnliche Persönlichkeiten treffen: Philosoph Richard David Precht und Stargeiger David Garrett. Gemeinsam gestalten sie einen Abend rund um das Leben, die Zeit, prägende Entscheidungen und die Frage, was wir mit der Zeit machen, die uns gegeben ist“, verrät Managerin Michaela Riedl, die Tochter des Burgherrn Alfred Riedl.

Hochkarätiger Abend

Es wird sicher ein einzigartiger Abend in den ehrwürdigen Gemäuern, denn Richard David Precht spricht über Künstliche Intelligenz und den Sinn des Lebens, Philipp Hochmair lässt Literatur lebendig werden und David Garrett schafft besondere musikalische Momente. Larissa Marolt, aus deren Idee dieser Abend entstanden ist, spricht mit der Journalistin Barbara Haas über das Leben, Entscheidungen und prägende Momente, die bleiben. „Die alle an einem Abend gemeinsam zu bekommen, das alleine ist schon eine Kunst“, staunt ein Fan der gerade noch eine der Restkarten bekommen konnte. Binnen Tagen waren fast alle Karten schon weg, nur ein paar Plätze sind noch frei“, verrät Michaela Riedl. Ab 18 Uhr geht es los mit der Veranstaltung. Ein besonderes Erlebnis muss aber auch vorher kulinarisch aufbereitet werden: Ab 15 Uhr darf auf der Burg bei Speis und Trank ordentlich getafelt werden.