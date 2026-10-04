17-Jährige streichelt Nachbarshund, plötzlich beißt er ihr ins Gesicht

Beim Streicheln kam es plötzlich zum Angriff: Ein Mischlingshund biss einer 17-Jährigen im Bezirk Wolfsberg ins Gesicht. Die Jugendliche wurde verletzt und musste noch am Abend ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 20.35 Uhr. Die Jugendliche hatte Kontakt mit dem Mischlingshund ihres 52 Jahre alten Nachbarn und streichelte das Tier.

Hund biss 17-Jährige ins Gesicht

Als die 17-Jährige den Mischlingshund streicheln wollte, griff das Tier sie an und biss ihr ins Gesicht. Die junge Frau erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Wie schwer das Mädchen verletzt wurde, ist bis dato nicht bekannt. Nach dem Hundebiss wurde die 17-Jährige von der Rettung versorgt und anschließend in das LKH Wolfsberg gebracht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.10.2026 um 06:10 Uhr aktualisiert