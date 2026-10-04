Sonniger Wochenstart, doch dann kommt der Regen nach Kärnten

Die GeoSphere Austria prognostiziert mildes Herbstwetter mit viel Sonne und Temperaturen um die 20 Grad in Kärnten. Erst ab Donnerstag sorgen aus Süden aufziehende Regenschauer für spürbare Wechselhaftigkeit.

Frühnebel löst sich meist schnell auf und trotz im Tagesverlauf von Süden her aufziehender Wolken bleibt es bei Tiefstwerten zwischen 2 und 8 Grad sowie Höchstwerten knapp unter 20 Grad trocken.

Frühnebel löst sich meist schnell auf und trotz im Tagesverlauf von Süden her aufziehender Wolken bleibt es bei Tiefstwerten zwischen 2 und 8 Grad sowie Höchstwerten knapp unter 20 Grad trocken.

Heute sorgt weitgehend ungetrübter Sonnenschein noch einmal für ein freundliches Wetterbild. Abgesehen von wenigen Schleierwolken und sich rasch auflösenden morgendlichen Nebelfeldern präsentiert sich der Himmel klar. Die Nachmittagswerte liegen mit etwa 20 Grad wieder verbreitet über dem langjährigen Mittel. Der milde Trend soll sich nach Angaben der GeoSphere Austria auch durch die kommende Woche ziehen.

Zwischen 2 und 7 Grad in der Früh

Am Montag ziehen vorübergehend mehr Wolken durch, wobei sich die Sonne nur zwischendurch zeigt: „Eventuell geht sich in Unterkärnten am Vormittag noch nennenswerter Sonnenschein aus. Sonst gibt es erst ab dem mittleren Nachmittag noch Chancen auf die eine oder andere Sonnenstunde“, so die Meteorologen. Bei Höchstwerten von bis zu 19 Grad bleibt es nach Werten zwischen 2 und 7 Grad in der Früh weiterhin niederschlagsfrei.

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Nebel in Klagenfurt

Der Dienstag bringt nach dem raschen Zerfall regionaler Nebel- oder Hochnebelfelder überwiegend sonniges Wetter. Lediglich im Klagenfurter Becken kann es stellenweise bis zum Vormittag dauern, ehe sich die Sonne durchsetzt, bevor der Nachmittag überall nur mit wenigen hohen Wolken verläuft. Nach einem frischen Morgen klettern die Temperaturen erneut auf rund 20 Grad. Auch am Mittwoch setzt sich das milde Herbstwetter fort: Frühnebel löst sich meist schnell auf und trotz im Tagesverlauf von Süden her aufziehender Wolken bleibt es bei Tiefstwerten zwischen 2 und 8 Grad sowie Höchstwerten knapp unter 20 Grad trocken.

Regenschauer am Donnerstag

Am Donnerstag führt eine Südwestströmung allerdings zu unbeständigem Wetter. „Von der Früh an ziehen einige Wolken durch und von Süden her greifen immer wieder Regenschauer über“, so die GeoSphere Austria. Vor allem in Unterkärnten sind im Tagesverlauf bei föhnigem Südwestwind auch sonnige Auflockerungen möglich, während die Nachmittagstemperaturen Werte zwischen 15 und 20 Grad erreichen.