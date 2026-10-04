Alkoholisierte Lenkerin (23) überschlug sich – Führerschein abgenommen

Eine alkoholisierte 23-Jährige überschlug sich mit ihrem Pkw. Die Fahrerin und ihr Beifahrer kamen ins Klinikum Klagenfurt.

In den frühen Morgenstunden des Sonntags hat sich auf der L83 ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Gegen 3:55 Uhr war eine 23-jährige Frau aus dem Bezirk St. Veit an der Glan mit ihrem Pkw von St. Veit kommend in Richtung Launsdorf unterwegs, als es zu dem Vorfall kam.

Insassen konnten Fahrzeug selbst verlassen

„Aus bislang unbekannter Ursache kam sie mit dem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Straßenböschung. In weiterer Folge geriet der Pkw ins Schleudern, überschlug sich und kam wieder auf den Rädern zum Stillstand“, schildert die Landespolizeidirektion Kärnten den Hergang. Als eine Polizeistreife am Unfallort eintraf, hatten die Lenkerin und ihr Beifahrer den Wagen bereits aus eigener Kraft verlassen. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurde die 23-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Auch ihr Beifahrer wurde zur weiteren medizinischen Abklärung dorthin gebracht.

Lenkerin ist Führerschein los

Ein anschließend bei der Autofahrerin durchgeführter Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung, weshalb ihr der Führerschein umgehend abgenommen wurde, berichten die Beamten. Am Fahrzeug entstand durch den Überschlag ein Totalschaden. Die anschließenden Arbeiten zur Fahrbahnreinigung wurden von den Einsatzkräften der FF Launsdorf sowie der FF St. Sebastian übernommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.10.2026 um 09:57 Uhr aktualisiert