Generationenwechsel im Aufsichtsrat der Wietersdorfer Gruppe

In der zu 100 Prozent im Familieneigentum stehenden Wietersdorfer Gruppe kommt es zu personellen Veränderungen im Kontrollgremium.

Mit September 2026 wurden Axel Kühner und Yorck Schmidt in den Aufsichtsrat des Kärntner Industrieunternehmens bestellt. Sie folgen auf Winfried Braumann, der dem Gremium seit 2009 angehörte, und Jakob Mosser, der seit 2012 Aufsichtsrat war. Zudem erfolgt ein Generationenwechsel im Vorsitz: Christina Fromme-Knoch übergibt die Führung nach 15 Jahren an Eigentümervertreter Bertram Ziegenfuß.

Langjährige Erfahrung

Die neuen Mitglieder bringen langjährige Erfahrung in der Führung, Transformation sowie in der finanziellen und strategischen Steuerung international tätiger Industrieunternehmen mit: „Wir gewinnen mit Axel Kühner und Yorck Schmidt zwei international erfahrene Persönlichkeiten für den Aufsichtsrat der Wietersdorfer Gruppe. Beide bringen unterschiedliche und für unsere weitere Entwicklung wertvolle Perspektiven mit“, erklärt Ziegenfuß. Die Erweiterung ergänzt den Aufsichtsrat um zusätzliche Kompetenzen für die langfristige Entwicklung der Unternehmensgruppe.

Über die Wietersdorfer Gruppe

Die Wietersdorfer Gruppe mit Hauptsitz in Klagenfurt ist in der Baustoff- und Rohrbranche tätig und umfasst Geschäftsfelder wie Zement und Beton, Kalk, Industriemineralien sowie GFK- und PP-Rohrsysteme. Das seit der Gründung 1893 im Familienbesitz befindliche Unternehmen ist mit seinen Tochtergesellschaften und Beteiligungen in 76 Ländern vertreten.