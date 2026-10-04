Tausende Besucher bei der Langen Nacht der Museen in Kärnten

Die Lange Nacht der Museen lockte gestern Abend tausende Besucherinnen und Besucher in die 78 teilnehmenden Museen, Galerien und Kulturinstitutionen in Kärnten, während österreichweit rund 300.000 Interessierte gezählt wurden.

Kulturreferentin LHStv.in Gaby Schaunig eröffnete die Veranstaltung im kärnten.museum gemeinsam mit ORF-Landesdirektorin Karin Bernhard in Vertretung von Landeshauptmann Daniel Fellner.

Besonderes Erlebnis

Schaunig hob dabei die Bedeutung des Kulturevents hervor: „Diese Nacht zeigt, wie lebendig, vielfältig und nahbar Kultur in Kärnten ist. 78 Museen, Galerien und Kulturinstitutionen öffnen ihre Türen und laden dazu ein, Neues kennenzulernen und mit jenen Menschen ins Gespräch zu kommen, die dieses vielfältige Angebot das ganze Jahr über möglich machen. Genau diese Offenheit macht die Lange Nacht für mich jedes Jahr aufs Neue zu einem besonderen Erlebnis.“ Insgesamten beteiligten sich 51 Kulturhäuser in Klagenfurt, sieben in Villach und 20 in den Regionen.

Malerei, Zeichnung und Text

Nach dem kärnten.museum besuchte Schaunig den Spiegelsaal im Amt der Kärntner Landesregierung, um die Ausstellung „Painted Poems“ der Kärntner Künstlerin Caroline Hudelist zu eröffnen, welche Malerei, Zeichnung und Text verbindet. „Kunst braucht Räume – und manchmal entfaltet sie gerade dort eine besondere Wirkung, wo man ihr nicht jeden Tag begegnet“, betonte Schaunig. Ihre persönliche Kulturrunde führte sie danach unter anderem ins Haus der Ziviltechnikerkammer zu Architektur-Visionen sowie zu weiteren Stationen in Klagenfurt. Sie merkte an: „Ich nehme mir jedes Jahr mehr vor, als sich in einer einzigen Nacht ausgeht. Aber genau darin liegt der Reiz: Die Lange Nacht macht Lust darauf, wiederzukommen und weiter zu entdecken.“

Kultur wird „gelebt und vermittelt“

Das Programm bot Spektren von Landes- und Kulturgeschichte über zeitgenössische Kunst und Literatur bis hin zu Natur, Architektur und interaktiven Angeboten. Besondere Angebote richteten sich an Familien: 21 Häuser boten Kinderprogramme an, bei denen Kinder bis zwölf Jahre kostenlos sowie mit einem Kinderpass teilnehmen konnten. Im kärnten.museum reichte das Angebot von der Landes- und Kulturgeschichte bis zur Sonderschau „Ägypten“. Schaunig zog ein positives Fazit: „Die große Beteiligung zeigt, mit wie viel Engagement Kultur in Kärnten gelebt und vermittelt wird. Mein Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Künstlerinnen und Künstlern sowie den vielen Menschen, die diese besondere Nacht möglich gemacht haben.“