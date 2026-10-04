Technischer Defekt: 23 Urlauber stecken plötzlich in einem Lift fest

Eine slowenischen Reisegruppe saß am Samstag im Panoramalift zur Burg Taggenbrunn fest. Besonders gravierend: Eine Person erlitt in der Kabine einen Asthmaanfall.

Schreckmoment auf der Burg Taggenbrunn: Kurz vor der Talstation kam der Panoramalift am Samstag plötzlich zum Stillstand. 23 Reisende aus Slowenien saßen in der Kabine fest. Als Ursache wird ein technischer Defekt vermutet. Nach der Alarmierung durch die Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) rückten die Freiwillige Feuerwehr Thalsdorf sowie die Beamten der Polizeiinspektion Launsdorf aus.

Personenbergung in Taggenbrunn

Die Einsatzkräfte bewegten die Kabine manuell zur Ausstiegsstelle und entriegelten die Türen händisch, woraufhin alle Passagiere die Gondel unversehrt verlassen konnten. Da die Bergung längere Zeit in Anspruch nahm, wurden die Betroffenen umgehend mit Getränken versorgt. Für eine Person verlief der Vorfall besonders schwerwiegend: Sie erlitt während der Wartezeit in der Kabine einen Asthmaanfall und musste im Anschluss von einem Feuerwehrsanitäter medizinisch betreut werden.