Laufen ohne Zeitdruck: „Mental Health Run“ startet im Strandbad Loretto

Laufen, walken, spazieren – ganz ohne Wettkampfdruck: Die pro mente gruppe kärnten lädt am 9. Oktober zum „Mental Health Run“ ins Strandbad Loretto ein, um ein Zeichen für psychische Gesundheit zu setzen.

Ein starkes Zeichen gegen Stigmata und für mehr Offenheit beim Thema psychische Gesundheit: Die pro mente gruppe Kärnten veranstaltet im Rahmen ihrer Initiative „mental health #redenwirdarüber“ am Freitag, dem 9. Oktober 2026, den „Mental Health Run“ im Klagenfurter Strandbad Loretto. Das Besondere an dem Event: Es geht nicht um Höchstleistungen, Pokale oder Bestzeiten. Bewusst wird auf eine Zeitnehmung verzichtet, damit Gemeinschaft, Begegnung und der gegenseitige Austausch im Vordergrund stehen.

Fünf Kilometer bewegen und Gutes tun

Ob sportliches Laufen, gemütliches Walken oder entspanntes Spazierengehen – teilnehmen kann jeder, der sich für das Thema einsetzen möchte. Die Strecke führt über fünf Kilometer. Anstelle eines festen Startgeldes bitten die Veranstalter um eine freiwillige Spende. Der Erlös kommt heuer einem ganz konkreten Projekt zugute: Die Einrichtung „Kurzzeitwohnen“ in Spittal an der Drau soll einen Barfuß-Parcours für ihre Klienten erhalten.

Jetzt kostenlos anmelden

Unterstützt wird der Lauf von starken Partnern aus der Region – darunter das Land Kärnten, Gesundes Kärnten, die Wiener Städtische, TriSpoat, Custom Cocoon und die Kleine Zeitung. Interessierte können sich vorab online anmelden und am 9. Oktober gemeinsam ein Zeichen für ein gesundes Miteinander setzen.

Alles auf einem Blick: Termin: Freitag, 9. Oktober 2026

Freitag, 9. Oktober 2026 Ort: Strandbad Loretto, Klagenfurt

Strandbad Loretto, Klagenfurt Strecke: 5 Kilometer (ohne Zeitnehmung & Wettkampf)

5 Kilometer (ohne Zeitnehmung & Wettkampf) Teilnahme: Laufen, Walken oder Gehen

Laufen, Walken oder Gehen Kosten: Freiwillige Spende (für einen Barfuß-Parcours im Kurzzeitwohnen Spittal/Drau)

Freiwillige Spende (für einen Barfuß-Parcours im Kurzzeitwohnen Spittal/Drau) Anmeldung: Online unter www.pro-mente.at/veranstaltung

©Land Kärnten | Ganz ohne Stoppuhr geht es auf die Fünf-Kilometer-Strecke für die Seele. ©Land Kärnten | Ganz ohne Stoppuhr geht es auf die Fünf-Kilometer-Strecke für die Seele.

„Gesundheit fördern, Kärnten bewegen“

Regelmäßige Bewegung im Freien ist ein echtes Allheilmittel. Sie senkt nicht nur das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und psychische Leiden, sondern stärkt auch die Knochen und beugt Übergewicht vor. Kurz gesagt: Wandern trägt maßgeblich zu einem gesunden Altern bei. Die Initiative bietet das ganze Jahr über ein breites Spektrum an Aktivitäten – von Walkingerlebnissen bis hin zu SUP-Spaß im Sommer. Ziel ist es, die Kärntnerinnen und Kärntner zu einem aktiven Lebensstil zu motivieren.

Die 10.000er Challenge: Sammelst du schon Höhenmeter?

Ein besonderes Schmankerl für alle Motivierten ist die 10.000er Challenge. Das Ziel ist sportlich, aber machbar: Über das Jahr verteilt sollen 10.000 Höhenmeter gesammelt werden – und zwar aus eigener Kraft (zu Fuß, am Seil oder mit dem Bike ohne E-Unterstützung). Jede Aktivität kann ganz einfach per Smartphone oder GPS-Uhr aufgezeichnet und über einen persönlichen Account hochgeladen werden. Wer die 10.000er-Marke knackt, darf sich über eine wohlverdiente Finisher-Medaille freuen. Mehr dazu hier.