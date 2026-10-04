Männernotruf hilft in der Krise: „Es reicht, den ersten Schritt zu machen“

Ein offenes Ohr wirkt oft Wunder. Genau hier setzt auch der Männernotruf an. Betroffene, die fürchten, gewalttätig zu werden oder bereits geworden sind, erhalten unter der Rufnummer 05 76 77 rund um die Uhr Unterstützung.

„Männer müssen wissen, dass sie sich Hilfe holen können, bevor eine Krise eskaliert“, erklärt Michael Possegger stellvertretend für alle Mitarbeiter des Männernotrufs im Gespräch mit 5 Minuten. Die ehrenamtliche Beratungshotline gibt es bereits 2013. Sie steht Betroffenen in schwierigen Lebens- sowie Gewaltsituationen rund um die Uhr zur Verfügung. Wie wichtig dieses Angebot ist, zeigt die Bilanz: Die Zahl der jährlichen Gespräche stieg innerhalb von elf Jahren von 1.497 auf 6.859, was einem durchschnittlichem Zuwachs von 14,8 Prozent entspricht. Fast zwei Drittel der Ratsuchenden sind zwischen 31 und 60 Jahren alt. Aber auch immer mehr jüngere Menschen nehmen Unterstützung in Anspruch: „Die 18- bis 30-Jährigen machen 18,7 Prozent aus“, weiß Possegger.

Wenn alles zu viel wird

Die Anrufe sind streng vertraulich und auf Wunsch auch anonym; die Themen breit gefächert. „Sie umfassen beispielsweise persönliche oder familiäre Konflikte, Trennung, Einsamkeit, psychische Belastung, Verzweiflung, Aggression oder andere schwierige Lebenssituationen sein“, erläutert der ausgebildete Fachmann. „Ein Anruf ist immer dann sinnvoll, wenn ein Mann merkt, dass ihm eine Situation über den Kopf wächst.“ Possegger rät, auf bestimmte Warnsignale zu achten. „Wenn Gedanken ständig kreisen, man sich zunehmend zurückzieht, nicht mehr schlafen kann, sich verzweifelt oder völlig überfordert fühlt oder Konflikte immer häufiger eskalieren, sollte man nicht warten. Besonders ernst sollte man es nehmen, wenn Wut und Aggression zunehmen, man Angst hat, die Kontrolle zu verlieren, oder Gedanken auftauchen, sich selbst oder anderen etwas anzutun. Dann ist es höchste Zeit, Hilfe zu holen.“

Du möchtest reden? Die ehrenamtlichen Mitarbeiter beim Männernotruf sind rund um die Uhr für dich da: 05 76 77

„Es reicht, den ersten Schritt zu machen“

Auch betont er keine Scheu vor einem Anruf zu haben: „Du musst nicht wissen, wie du anfangen sollst, und du musst auch nicht die richtigen Worte finden. Es reicht, den ersten Schritt zu machen. Am anderen Ende sitzt jemand, der dir zuhört und dich nicht verurteilt.“ Zunächst wird dann versucht, die Situation zu erfassen. Hierbei werden grundlegende Fragen gestellt. Dazu zählt: Was ist gerade passiert? Wie geht es dir? Und was brauchst du im Moment? Possegger: „Danach schauen wir gemeinsam, welcher nächste Schritt sinnvoll sein kann.“

Viele Männer versuchen viel zu lange, alles mit sich selbst auszumachen. Aber Hilfe anzunehmen ist keine Schwäche. Michael Possegger

„Ruf einfach an“

Possegger legt Betroffenen außerdem nahe, nicht so lange zu warten, bis aus einer Belastung eine Krise oder aus einer Krise eine Tragödie wird. „Lieber einmal zu früh anrufen, als einmal zu spät“, so der Experte. Denn: „Gewalt bleibt Gewalt und dafür gibt es keine Entschuldigung. Aber gerade in einer Krise bringt es wenig, einen Menschen nur zu verurteilen. Wir müssen mit ihm reden und versuchen, eine weitere Eskalation zu verhindern“, so der Ehrenamtliche. Immer noch erinnert er sich in diesem Zusammenhang an einen jungen Vater. „Er war so verzweifelt, dass er bereits im zweiten Satz von Suizid sprach.“ Grund war eine eine familiäre Auseinandersetzung. „In meinem Gespräch ist es mir gelungen, zu ihm durchzudringen. Wir vereinbarten, dass er ein Krankenhaus aufsucht und sich sofort wieder bei uns meldet, sollte sich seine Situation erneut zuspitzen. Solche Situationen zeigen mir, wie schmal der Grat manchmal sein kann.“ Genau deshalb, sei der Männernotruf so wichtig. „In diesem Fall ist es uns gelungen, ihn im entscheidenden Moment zu erreichen und ihm einen anderen Weg aufzuzeigen – solche Gespräche vergisst man nie.“

„Dann weiß man, warum man seine Zeit dafür gibt“

Oft würden sich Anrufer später noch einmal per Mail melden, um sich persönlich für die Hilfe bedanken. Possegger: „Gerade diese Rückmeldungen sind für uns Ehrenamtliche etwas Besonderes. Wenn nach einem schwierigen Gespräch irgendwann ein Danke kommt und man merkt, dass es diesem Menschen wieder besser geht, dann weiß man, warum man seine Zeit dafür gibt.“ Übrigens werden laufend engagierte und kompetente Männer gesucht, welche ehrenamtlich im Beratungsdienst mitarbeiten möchten. „Verstärkung ist bei uns jederzeit herzlich willkommen“, erklärt er abschließend.