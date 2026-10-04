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Symbolfoto
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Dieb bricht bei Nacht in ein Haus ein.
Die Polizei ermittelt nach einem Diebstahl im Bezirk Feldkirchen.
Bezirk Feldkirchen
04/10/2026
Ermittlungen laufen

Beute im Wert von tausenden Euro: Nächtlicher Diebstahl am Ossiacher See

Diebstahl am Ossiacher See: Aus dem Fahrradraum eines Hotels verschwanden in der Nacht auf Sonntag mehrere Fahrräder sowie E-Bike-Akkus und weiteres Zubehör. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(73 Wörter)
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Der unversperrte Fahrradraum eines Beherbergungsbetriebs am Ossiacher See wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag zum Ziel eines bislang unbekannten Täters. Der Dieb entwendete daraus nicht nur zwei Fahrräder, sondern auch zwei E-Bike-Akkus, einen Fahrradcomputer sowie diverses Zubehör. Laut Angaben der ermittelnden Polizeiinspektion Bodensdorf beläuft sich der entstandene Gesamtschaden auf mehrere tausend Euro. Die Ermittlungen laufen.

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