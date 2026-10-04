Beute im Wert von tausenden Euro: Nächtlicher Diebstahl am Ossiacher See

Diebstahl am Ossiacher See: Aus dem Fahrradraum eines Hotels verschwanden in der Nacht auf Sonntag mehrere Fahrräder sowie E-Bike-Akkus und weiteres Zubehör. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Der unversperrte Fahrradraum eines Beherbergungsbetriebs am Ossiacher See wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag zum Ziel eines bislang unbekannten Täters. Der Dieb entwendete daraus nicht nur zwei Fahrräder, sondern auch zwei E-Bike-Akkus, einen Fahrradcomputer sowie diverses Zubehör. Laut Angaben der ermittelnden Polizeiinspektion Bodensdorf beläuft sich der entstandene Gesamtschaden auf mehrere tausend Euro. Die Ermittlungen laufen.