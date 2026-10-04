Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt buntes Herbstlaub rund um den Silbersee in Villach.
Die Temperaturen steigen tagsüber auf milde Höchstwerte bis zu 19 Grad.
Kärnten
04/10/2026
Wetterausblick

Wolken dominieren den Montag: Hier zeigt sich die Sonne

Der Wochenstart zeigt sich in Kärnten meist bewölkt, nur gebietsweise scheint die Sonne. Mit Niederschlag ist jedoch nicht zu rechnen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(118 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Am Montagmorgen starten die Temperaturen in Kärnten mit frischen 2 bis 7 Grad. Im Laufe des Tages steigen die Höchstwerte auf milde Werte von bis zu 19 Grad an. Trotz zahlreicher Wolken am Himmel bleibt es den gesamten Tag über trocken. Der Regenschirm kann somit beruhigt zu Hause gelassen werden.

Sonne zeigt sich nur gebietsweise

„Am Montag ziehen vorübergehend mehr Wolken durch, nur dazwischen zeigt sich ein wenig die Sonne“, erklären die Meteorologen der Geosphere Austria. Vor allem im östlichen Unterkärnten wird es nach der Auflösung lokaler Nebelfelder sonnig. In den übrigen Regionen Kärntens gibt es erst ab dem mittleren Nachmittag Chancen auf einzelne Sonnenstunden.

Transparenzhinweis

KI-Hinweis: Künstliche Intelligenz kam lediglich unterstützend zum Einsatz, der Text wurde überwiegend von der Redaktion verfasst und sorgfältig geprüft.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at