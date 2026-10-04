Wolken dominieren den Montag: Hier zeigt sich die Sonne

Der Wochenstart zeigt sich in Kärnten meist bewölkt, nur gebietsweise scheint die Sonne. Mit Niederschlag ist jedoch nicht zu rechnen.

Am Montagmorgen starten die Temperaturen in Kärnten mit frischen 2 bis 7 Grad. Im Laufe des Tages steigen die Höchstwerte auf milde Werte von bis zu 19 Grad an. Trotz zahlreicher Wolken am Himmel bleibt es den gesamten Tag über trocken. Der Regenschirm kann somit beruhigt zu Hause gelassen werden.

Sonne zeigt sich nur gebietsweise

„Am Montag ziehen vorübergehend mehr Wolken durch, nur dazwischen zeigt sich ein wenig die Sonne“, erklären die Meteorologen der Geosphere Austria. Vor allem im östlichen Unterkärnten wird es nach der Auflösung lokaler Nebelfelder sonnig. In den übrigen Regionen Kärntens gibt es erst ab dem mittleren Nachmittag Chancen auf einzelne Sonnenstunden.