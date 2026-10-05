124 statt 50 km/h: Erst nach Lichthupe und Sirene blieb 22-Jährige stehen

Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt war eine junge Autofahrerin am Sonntagabend in Klagenfurt unterwegs. Doch auch nach der Messung war die Fahrt noch nicht vorbei: Erst nach Sirene und Lichtzeichen blieb sie stehen.

Gegen 21.30 Uhr wurde die 22-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Klagenfurt-Land im Stadtgebiet mit 124 km/h gemessen. Erlaubt waren an dieser Stelle lediglich 50 km/h. Damit war die junge Frau um 74 km/h schneller unterwegs als erlaubt.

Polizei nimmt Verfolgung auf

Nach der Geschwindigkeitsmessung setzte die 22-Jährige ihre Fahrt laut Polizei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fort. Die Beamten fuhren ihr nach. Dabei soll es auch zu einer gefährlichen Situation gekommen sein: In einem Kreuzungsbereich führte die Lenkerin laut Polizei einen riskanten Überholvorgang durch. Die Beamten versuchten daraufhin, die Frau zum Anhalten zu bewegen. Erst nachdem sie das Folgetonhorn eingeschaltet und wiederholt Lichthupensignale gegeben hatten, stoppte die 22-Jährige schließlich ihr Fahrzeug.

Führerschein an Ort und Stelle abgenommen

Für die Autofahrerin hatte die Fahrt unmittelbare Konsequenzen. Die Polizei nahm ihr den Führerschein vorläufig ab und untersagte ihr die Weiterfahrt. Damit war die Kontrolle allerdings noch nicht beendet. Bei der Überprüfung des Autos stellten die Beamten zusätzlich fest, dass gesetzlich vorgeschriebene Ausrüstungsgegenstände fehlten. Um welche Gegenstände es sich dabei konkret handelte, geht aus der Polizeimeldung nicht hervor.