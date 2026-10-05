Caritas-Kältetelefon in Kärnten: So hilfst du Obdachlosen im Winter

Ab dem 1. November wird das Kältetelefon in Kärnten wieder aktiviert. Die Caritas sucht wieder Freiwillige dafür.

Wer von November bis März an einem kalten Abend eine obdachlose Person sieht, kann sich an das Kältetelefon der Caritas wenden. Im vergangenen Winter konnte dadurch 119 Menschen zumindest für eine Nacht ein Platz in einer Notschlafstelle vermittelt werden. Und du kannst damit Leben retten!

Ehrenamtliche werden gesucht

Die Caritas sucht wieder Ehrenamtliche für das Kältetelefon. Denn das Angebot ist auf ehrenamtliche Unterstützung angewiesen. Für die kommende Saison sucht die Caritas weitere Mitarbeitende, die zweimal im Monat einen Bereitschaftsdienst übernehmen. Die Schulung der neuen Helfer findet im Oktober statt.

Wichtig vor dem Anruf: Fachbereichsleiterin Katrin Starc betont, dass man vorher das Gespräch mit der betroffenen Person suchen sollte: Wichtig ist die Klärung, ob überhaupt Hilfe oder ein warmer Schlafplatz gewünscht wird.

Beim anschließenden Anruf helfen genaue Angaben zum Standort (Bezirk) sowie zur aktuellen Ausrüstung der Person (z. B. Vorhandensein von Schlafsack oder Isomatte). Die Beförderung in die Notschlafstellen erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz und dem Samariterbund.

Ende des Homeoffice:

Geführt wird der Dienst direkt in der Notschlafstelle in Klagenfurt; die bisherige Möglichkeit zum Homeoffice wird eingestellt. Grund dafür waren Abstimmungsprobleme, etwa bei Unklarheiten über bestehende Hausverbote. Rückfragen im Homeoffice führten zu Verzögerungen, da das Personal vor Ort oft durch Aufnahmegespräche gebunden war. Personen mit Hausverbot für die Notschlafstelle oder das Eggerheim werden direkt vor Ort versorgt (z. B. mit Schlafsäcken oder Isomatten) und können bei Bedarf das Gespräch mit den Sozialarbeitenden suchen.