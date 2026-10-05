Frist in Kärnten läuft ab: Diesen Zuschuss musst du noch schnell beantragen

Berufspendler in Kärnten haben die Möglichkeit, finanzielle Unterstützung für ihre Fahrtkosten zu erhalten. Aber das geht nicht mehr lange!

Im Rahmen der Arbeitnehmerförderung (ANF) können Anträge für den Fahrtkostenzuschuss noch bis zum 31. Oktober bei der Arbeiterkammer Kärnten gestellt werden. Bis zum 31. Dezember kann man auch den „Kärntner Sprit-Bonus“ beantragen.

Kärntner Klimaticket gratis

Die hohen Treibstoffpreise belasten viele Pendler. Unterstützung bietet der Fahrtkostenzuschuss des Landes, der über die AK Kärnten abgewickelt wird. Er richtet sich an Beschäftigte mit kleinem und mittlerem Einkommen: Wer unter 30.000 Euro im Jahr verdient und mehr als 30 Kilometer pendelt, erhält das Kärntner Klimaticket gratis. Auch Autofahrer profitieren von einer Förderung. Anträge für 2025 sind noch bis 31. Oktober möglich.

Pendelst du zur Arbeit? Ja Nein Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

75 Euro zusätzlich

Irene Hochstetter-Lackner, AK-Direktorin-Stellvertreterin und Vorsitzende des Arbeitnehmerförderungsbeirats, verweist auf den „Kärntner Sprit-Bonus“. Das Land unterstützt Pendler einmalig mit 75 Euro zusätzlich: „Gerade für Menschen, die täglich auf ihr Auto angewiesen sind, zählt jeder Euro. Mit dem Sprit-Bonus kommt eine zusätzliche Unterstützung bei jenen an, die lange Wege zur Arbeit zurücklegen.“ Anspruch haben Arbeitnehmer und Lehrlinge, die die Voraussetzungen für den Fahrtkostenzuschuss erfüllen, mit dem Privatfahrzeug pendeln und mindestens 30 Kilometer einfache Wegstrecke zurücklegen. Der Antrag kann bis 31. Dezember gestellt werden.