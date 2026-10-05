Das durchwachsene Ergebnis des SPÖ-Krisengipfels kommentiert Kärntens Landeshauptmann Daniel Fellner im exklusiven Gespräch mit 5 Minuten so: "Mehr war nicht drinnen!"

Doch wie beurteilt Kärntens Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ), der ja auch an der stundenlangen Sitzung teilnahm, das Ergebnis?

Doch wie beurteilt Kärntens Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ), der ja auch an der stundenlangen Sitzung teilnahm, das Ergebnis?

Der Rückzug auf Raten, auf den sich Noch-Parteichef Andreas Babler letztlich doch noch einließ, war ganz offenbar der kleinste gemeinsame Nenner. Teilnehmer der Sitzung berichten von massivem Widerstand Bablers gegen seine Ablöse und keinerlei Einsicht in die Situation der SPÖ.

Praktisch alle Landeschefs

„So eine Selbstverleugnung habe ich noch nie erlebt“, meint ein Sitzungsteilnehmer. Praktisch alle Landeschefs der Genossen plus Gewerkschaft plus Frauenvorsitzende hätten Babler bekniet, zurückzutreten. „Es kam eigentlich nicht außer einem Njet“.

So beurteilt es Fellner

Doch wie beurteilt Kärntens Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ), der ja auch an der stundenlangen Sitzung teilnahm, das Ergebnis? Im Gespräch mit 5 Minuten meint Fellner: „Mehr war nicht drinnen als dieser stufenweise Rückzug Bablers.“ Positiv bewertet der LH die Geschlossenheit der Partei. Fellner: „Das hat es schon lange nicht gegeben. Wir haben alle mit einer Stimme gesprochen.“ Und wenn es für das Ergebnis eine Schulnote geben müsste, wie würde die ausfallen? Fellner: „Befriedigend.“