Schneefallgrenze sinkt kurz: Zuerst 20 Grad, dann kann es schneien

In den nächsten Tagen zeigt sich der Herbst von seiner milden Seite. Es bleibt angenehm warm. Nur am Donnerstag ändert sich die Wetterlage in Kärnten ein wenig.

Zuerst gibt es noch mildes Herbstwetter in Kärnten, kurzfristig kann es aber in höheren Lagen auch schneien.

Zuerst gibt es noch mildes Herbstwetter in Kärnten, kurzfristig kann es aber in höheren Lagen auch schneien.

Bis Mitte der Woche überwiegt ein mildes Herbstwetter in Kärnten. Am Donnerstag kommt es dann zu Regenschauern und in der Nacht kann es dann in höheren Lagen auch ein wenig schneien.

Es bleibt mild

Am Dienstag lösen sich Nebelfelder schnell auf, außer im Klagenfurter Becken, wie gewohnt. Dort kann es bis zum späten Vormittag andauern, bis die Sonne sich durchsetzt. Temperaturen von circa 20 Grad werden erwartet. Auch am Mittwoch bleibt es sonnig und mild.

Am Donnerstag gibt es Regen und vielleicht Schnee

„Die Prognose zu Donnerstag ist aus heutiger Sicht noch unsicher. Es sieht aber nicht nach einem Wintereinbruch aus. Allerdings könnte es in der Nacht, bis zum Morgen, auf höheren Passstraßen ein wenig schneien“, erklärt Martin Ortner, Meteorologe der GeoSphere im Gespräch mit 5 Minuten. Ein paar Regenschauer ziehen allerdings auf.

Magst du Schnee? Ja, ich liebe den Winter. Manchmal, aber nicht zu viel. Nein, Schnee ist mir zu kalt. Ich finde Schnee nur schön in den Bergen. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Schneefallgrenze sinkt

„Mit der Kaltfront kann sich Donnerstag auf Freitag die Schneefallgrenze kurz auf 1200 – 1400 Meter absenken“, so Ortner. Das heißt, in höheren Lagen, auf höhergelegenen Passstraßen und Bergen kann es somit schneien. Allerdings nur wenig und liegen bleiben wird der Schnee auch eher nicht, da die Böden noch zu warm sind. Wer also glaubt, dass er bald einen Schneemann bauen kann, der wird enttäuscht.

Wochenende kommt wieder mildes Herbstwetter

Am Wochenende dreht das Wetter in Kärnten dann wieder auf mildes Herbstwetter um. Die Temperaturen steigen wieder, die Sonne scheint. Mit derzeitiger Prognose ist ein Wintereinbruch also dann auch wieder weiter in Ferne.