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Bild auf 5min.at zeigt das Trinkwasser
Gute Neuigkeiten aus St. Kanzian!
St. Kanzian
05/10/2026
Gute Neuigkeiten

Trinkwasserwarnung in dieser Gemeinde aufgehoben

Gute Neugikeiten aus St. Kanzian. Das Trinkwasser kann man wieder bedenkenlos verwenden.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(84 Wörter)
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In St. Kanzian galt einige Tage, dass das Trinkwasser mit Enterokokken verunreinigt war. Man musste es mindestens drei Tage abkochen. Nun gibt es gute Neuigkeiten.

Trinkwasserwarnung aufgehoben

Am heutigen Montag liegen wie erneuten Untersuchungen des Wassers in St. Kanzian vor. Es gibt Entwarnung, an allen Probestellen sind die Werte aufgehoben. Die Gemeinde gibt Entwarnung: Das Trinkwasser kann wieder bedenkenlos getrunken und auch zur Zubereitung von Speisen verwendet werden. Die Trinkwasserwarnung ist somit aufgehoben.“ Sämtliche Leitungen wurden gespült.

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