Kärntner Tierschutzverein erhielt „Goldenen Fressnapf 2026“

Bereits zum 13. Mal wurden mit dem „Tierisch engagiert“-Award Tierschutzprojekte aus ganz Österreich ausgezeichnet und mit insgesamt 45.000 Euro unterstützt. In Kärnten darf sich der Verein „Tierschutz aktiv Kärnten“ über den „Goldenen Fressnapf“ und ein Preisgeld von 5.000 Euro freuen.

Rund um die Uhr im Einsatz für Tiere in Not

Der Kärntner Verein hilft im gesamten Bundesland, wenn Tiere Hilfe brauchen. Ein zentraler Schwerpunkt liegt auf Streunerkatzen: Seit 2013 wurden rund 6.500 Tiere eingefangen und kastriert. Zudem führt das Team jährlich etwa 10.000 Telefonate und legt rund 20.000 Kilometer für Kastrationseinsätze auf eigene Kosten zurück. Auch alte, kranke oder schwer vermittelbare Tiere finden bei den Engagierten einen geschützten Platz. Die Arbeit wird durch ehrenamtliche Pflegestellen, zwei Hundetrainerinnen und Spenden ermöglicht.

Anerkennung für den täglichen Einsatz

„In Tierschutzvereinen gibt es zahlreiche Menschen, die ehrenamtlich und mit großem persönlichem Einsatz dafür sorgen, dass Tiere Schutz und Fürsorge erhalten. Mit dem Award möchten wir diesen Organisationen Anerkennung zukommen lassen“, erklärt Mike Podobrin, Geschäftsführer von Fressnapf Österreich. Ausgewählt wurden die Gewinner von einer Fachjury, der unter anderem Tierschützerin Maggie Entenfellner, die Wiener Tierschutzombudsfrau Eva Persy und Hundeexperte Lukas Pratschker angehörten.

Linzer Rettungshündin ist Haustier des Jahres

Neben den Vereinsauszeichnungen wurde auch das „Haustier des Jahres“ 2026 gekürt: Die siebenjährige Malinois-Hündin „Boom“ aus Linz erhielt den Titel. Die zertifizierte Rettungshündin suchte nach dem schweren Erdbeben 2023 in der Türkei nach Verschütteten und spürte 2025 ein vermisstes elfjähriges Mädchen im Wald auf. Als Belohnung wartet auf sie ein Jahresvorrat an Tiernahrung im Wert von 1.500 Euro.