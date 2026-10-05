Höchste Ehrung: Land Steiermark zeichnet Peter Kaiser mit Orden aus

Das Große Goldene Ehrenzeichen mit dem Stern überreichte ihm der steirische Landeshauptmann Mario Kunasek im Beisein von Familie, Freunden und Wegbegleitern. Schauplatz der besonderen Ehrerbietung war die Aula der Alten Universität in Graz.

Koralmbahn als Meilenstein der Zusammenarbeit

„Es freut mich wirklich außerordentlich, Herrn Landeshauptmann außer Dienst, Peter Kaiser, hier bei uns in der Steiermark begrüßen zu dürfen“, betonte Landeshauptmann Mario Kunasek. Er hob die länderübergreifende Zusammenarbeit im Rahmen der Steiermark-Kärnten-Konferenz hervor, um den Süden Österreichs als starke Achse in Europa zu positionieren. Ein sichtbares Symbol dieses Zusammenwachsens sei die Koralmbahn. Einen großen Beitrag zum Gelingen dieses Jahrhundertprojekts habe Peter Kaiser geleistet. „Peter Kaiser war und ist ein Brückenbauer, der auch die Kooperation mit seinem Nachbarbundesland stets in den Mittelpunkt gestellt hat“, so Kunasek.

Persönliche Worte und steirische Wurzeln

Sichtlich gerührt bedankte sich LH a. D. Peter Kaiser für die Ehrung: „Herzlichen Dank, dass Ihr mir heute das Wertvollste, was Menschen haben können, geschenkt habt – nämlich Zeit.“ Er betonte seine tiefe Verbindung zum Nachbarbundesland: Seine Frau Uli stammt aus der Steiermark und ist Tunnelpatin des Koralmtunnels. Zudem verriet Kaiser: „Die wenigsten werden wissen, dass ich zu einem Sechzehntel Steirer bin. Meine Großmutter stammte aus Stainz.“ Er freue sich, dass LH Mario Kunasek und LH Daniel Fellner die enge Zusammenarbeit fortsetzen.

©Land Steiermark/Robert Binder | Am Foto: LH a. D. Hermann Schützenhöfer, LH a. D. Christopher Drexler, LH Mario Kunasek, LH a. D. Peter Kaiser, LH Daniel Fellner und LH-Stv. Martin Gruber (V.l.) bei der Veranstaltung in der Alten Universität. ©Land Steiermark/Robert Binder | Zahlreiche Ehrengäste, Weggefährtinnen und Weggefährten sowie Freunde fanden den Weg in die Alte Universität in Graz

Zukunftsvision für Kärnten und die Steiermark

Auch Landeshauptmann Daniel Fellner gratulierte herzlich und versicherte, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Kooperationen über Landesgrenzen hinweg seien ein Gebot der Vernunft. In gemeinsamen Regierungssitzungen habe man wichtige Weichen für einen gemeinsamen Wirtschafts-, Innovations- und Bildungsraum gestellt. LHStv. Martin Gruber würdigte die jahrelange, von Respekt getragene Zusammenarbeit mit Kaiser: „Auf sein Wort war dabei immer Verlass. Mit seiner Ruhe und Besonnenheit hat Peter Kaiser unserem Land in vielen schwierigen Momenten gutgetan.“