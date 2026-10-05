„Matinee am See“: Feldkirchner Wirtschaft traf sich zum Austausch

Unter den Gästen war auch Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig, der selbst aus Bodensdorf stammt und somit eng mit dem Bezirk verbunden ist. „Als Bodensdorfer ist es für mich etwas Besonderes, hier am Ossiacher See mit vielen bekannten aber auch neuen Gesichtern aus der heimischen Wirtschaft zusammenzukommen. Ich kenne die Stärke und Vielfalt der Betriebe im Bezirk und weiß, wie viel Einsatz dahintersteckt. Unsere Unternehmerinnen und Unternehmer schaffen Arbeitsplätze vor Ort, sorgen für Wertschöpfung in der Region und tragen dadurch wesentlich dazu bei, dass sich unsere Bezirke wirtschaftlich weiterentwickeln können“, betonte Schuschnig.

„Betriebe müssen jeden Tag Entscheidungen treffen“

Auch WK-Präsident Jürgen Mandl unterstrich die Bedeutung der Betriebe für die Region: „Betriebe müssen jeden Tag Entscheidungen treffen – oft unter schwierigen Rahmenbedingungen und mit großer Verantwortung. Gerade deshalb braucht es Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, in die Mitarbeiter:innen und in verlässliche Rahmenbedingungen. Dieses Vertrauen ist eine wichtige Grundlage dafür, dass Unternehmer:innen mutig bleiben und Zukunft gestalten.“

„Gerade dafür sind solche Veranstaltungen wertvoll“

Beim Wirtschaftsempfang hatten die Gäste die Gelegenheit, sich branchenübergreifend zu vernetzen, aktuelle Themen anzusprechen und Kontakte innerhalb der regionalen Wirtschaft zu pflegen. Auf dem Programm stand unter anderem auch eine Keynote der Glücksforscherin Maike van den Boom mit dem Titel „Sind Unternehmer:innen die glücklicheren Menschen?“. Abschließend betonte der Wirtschaftslandesrat: „Eine starke regionale Wirtschaft lebt auch davon, dass man miteinander im Gespräch bleibt, sich vernetzt und gemeinsam an guten Rahmenbedingungen arbeitet. Gerade dafür sind solche Veranstaltungen so wertvoll.“