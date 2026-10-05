Neue Gastro-Pächter für Wörthersee Strandbäder gesucht

Für die Badesaison 2027 sucht die Stadtwerke Klagenfurt AG neue Pächter für die Gastronomie in zwei beliebten Strandbädern am Wörthersee.

Für das Strandbad Klagenfurt und das Strandbad Maiernigg werden Gastro-Pächter gesucht.

Für das Strandbad Klagenfurt und das Strandbad Maiernigg werden Gastro-Pächter gesucht.

Konkret geht es um die Betriebe im Strandbad Klagenfurt am Wörthersee sowie im Strandbad Maiernigg.

Neue Pächter für die Saison 2027 gesucht

Mit der Ausschreibung bietet sich erfahrenen Gastronomiebetrieben und engagierten Gastgebern die Chance, ab dem Jahr 2027 einen Gastro-Betrieb an zwei etablierten Standorten direkt am See zu übernehmen, heißt es in einer Aussendung.. Beide Bäder zählen zu den traditionsreichsten Sommer-Hotspots in Kärnten.

Bewerbungsfrist läuft bis 19. Oktober

Wer die gastronomische Herausforderung an einem der zwei Wörthersee-Standorte annehmen möchte, muss rasch handeln: Die Bewerbungsfrist für die Ausschreibung läuft bereits und endet am 19. Oktober 2026. Sämtliche Bewerbungsunterlagen stehen für Interessierte online zur Verfügung.