Tragödie: 61-Jähriger stürzt mit Quad ab und stirbt

Ein fataler Arbeitsunfall erschüttert am heutigen Montag den Bezirk Wolfsberg. Bei Instandhaltungsarbeiten im unwegsamen Gelände der Koralpe verlor ein 61-jähriger Mann sein Leben, nachdem er mit einem Quad abgestürzt war.

Heute kam es zu einem tragischen Arbeitsunfall im Bezirk Wolfsberg, bei dem ein Mann verstarb.

Heute kam es zu einem tragischen Arbeitsunfall im Bezirk Wolfsberg, bei dem ein Mann verstarb.

Der tragische Vorfall ereignete sich am Montagnachmittag während laufender Servicearbeiten an einer Seilbahnanlage. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug des Mannes in dem steilen Terrain außer Kontrolle und stürzte ab.

Arbeitskollegen wählten Notruf

Anwesende Arbeitskollegen des Mannes alarmierten die Rettungskräfte. Trotz des raschen Einschreitens der Notärzte kam für den Einheimischen aus dem Bezirk Wolfsberg jede Hilfe zu spät – er verstarb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Wie es genau zu dem Absturz kommen konnte, ist aktuell noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Polizei gibt nähere Details bekannt

Wie die Landespolizeidirektion Kärnten informiert, befand sich die Absturzstelle circa 500 Meter oberhalb der Talstation eines dort befindlichen Liftes. Der Mann war auf dem Weg von der Bergstation zur Talstation. „Nachdem er von seinen zwei Arbeitskollegen telefonisch nicht erreicht werden konnte, machten sich diese zu Fuß auf um nach ihrem Arbeitskollegen zu suchen“, so die Polizei weiter. Dabei konnten sie den 61-jährigen Verunfallten wahrnehmen. Sie begannen sofort mit den Rettungsmaßnahmen und verständigten die Rettungskräfte. Der via Hubschrauber eingetroffene Notarzt konnte nur noch den Tod des Verunfallten feststellen. Der 61-jährige dürfte mit dem Quad zu Sturz gekommen sein und sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen, wird abschließend betont.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.10.2026 um 18:06 Uhr aktualisiert