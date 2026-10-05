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Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Auto.
Aufgrund eines Einbruchsdiebstahls in einem Supermarkt in Völkermarkt laufen nun die Ermittlungen der Polizei.
Völkermarkt
05/10/2026
Ermittlungen laufen

Einbruch: Unbekannte verwüsten Supermarkt und stehlen Bargeld

Zwischen Samstagnachmittag und Montagfrüh schlugen Unbekannte im Bezirk Völkermarkt zu. Sie drangen gewaltsam in einen Non-Food-Supermarkt ein und hinterließen im Geschäftsraum ein Bild der Verwüstung.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(111 Wörter)
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Derzeit unbekannte Täter stehen im Verdacht in der Zeit von 3. Oktober 17 Uhr bis 5. Oktober 2026, 7.40 Uhr in einen Non-Food Supermarkt im Bezirk Völkermarkt eingebrochen zu haben.

Großer Sachschaden

Durch gewaltsames Eindringen verschafften sich die Täter Zutritt zu den Geschäftsräumlichkeiten wo unter anderem großer Sachschaden verursacht wurde, da Leitungen aus Stromkästen herausgerissen wurden, wie die Polizei mitteilt. Weiters wurde ein Stahltresor herausgerissen und vermutlich mit einem Schneidbrenner aufgeschnitten.

Ermittlungen laufen

Es wurden mehrere zum Verkauf angebotene Gegenstände sowie Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich gestohlen. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen.

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