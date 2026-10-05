Kärnten: Dienstag hat viel Sonne zu bieten

Am Dienstag lösen sich die regionalen Nebel- oder Hochnebelfelder verbreitet rasch auf. „Nur im östlichen Klagenfurter Becken kann es teilweise bis zum späten Vormittag dauern, bis sich die Sonne durchsetzt. Sonst hat der Tag viel Sonne zu bieten. Ungetrübt ist der Sonnenschein aber wohl nicht, zwischendurch können nämlich auch Wolken in hohen Schichten durchziehen“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Nach einem frischen Morgen steigen die Temperaturen auf rund 20 Grad an.