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Bild auf 5min.at zeigt ein typisches Herbstwetter in Kärnten
Der Dienstag wird in Kärnten sonnig.
Kärnten
05/10/2026
Wetterprognose

Kärnten: Dienstag hat viel Sonne zu bieten

Der Dienstag verspricht großteils sonniges und vor allem auch warmes Wetter. Freuen darf man sich untertags auf bis zu 20 Grad.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(84 Wörter)
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Am Dienstag lösen sich die regionalen Nebel- oder Hochnebelfelder verbreitet rasch auf. „Nur im östlichen Klagenfurter Becken kann es teilweise bis zum späten Vormittag dauern, bis sich die Sonne durchsetzt. Sonst hat der Tag viel Sonne zu bieten. Ungetrübt ist der Sonnenschein aber wohl nicht, zwischendurch können nämlich auch Wolken in hohen Schichten durchziehen“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Nach einem frischen Morgen steigen die Temperaturen auf rund 20 Grad an.

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