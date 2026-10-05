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Ein Bild auf 5min.at zeigt die Pressekonferenz zum „Kärntner Lyrikpreis“ im BKS-Konferenzsaal.
Bis zum 19. Oktober können Poeten ihre Werke einreichen.
Kärnten
05/10/2026
Einreichung möglich

Auf der Suche nach den besten Gedichten: Kärntner Lyrikpreis geht in neue Runde

Noch bis 19. Oktober können feinsinnige Poeten ihre unveröffentlichten Werke für den Kärntner Lyrikpreis der Stadtwerke Klagenfurt einreichen. Insgesamt winken Preisgelder von mehr als 15.000 Euro.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(162 Wörter)
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Der traditionsreiche Wettbewerb findet heuer bereits zum 19. Mal statt. Teilnahmeberechtigt sind Kärntner Lyriker sowie im Ausland oder in anderen Bundesländern lebende Kärntner. Eingereicht werden können bis zu vier unveröffentlichte Gedichte in deutscher oder slowenischer Sprache bei freier Themenwahl, heißt es in einer Aussendung. Dem Sieger winken 5.000 Euro Preisgeld, eine Urkunde sowie eine Glastrophäe der HTL-Ferlach. Die Bewertung durch eine hochkarätige Jury erfolgt komplett anonymisiert, wird betont.

Freier Eintritt zur feierlichen Preisverleihung am 5. November

Die Auszeichnungen werden am 5. November um 18 Uhr im Rahmen eines Festaktes im Klagenfurter Stadthaus feierlich vergeben. Zu Kärntens zweitgrößtem Literaturfestival sind alle Kulturinteressierten herzlich eingeladen – der Eintritt zur „Gala der Poesie“ ist frei. „Alle talentierten Schreibkünstler, die ihre Werke noch nicht eingeschickt haben, können dies noch tun. Die ausgeschriebenen Geldpreise sind beachtlich. Ich wünsche allen Zeilenartisten alles Gute!“, betont STW-Vorstand Erwin Smole.

Details zur Einreichung

Einsendungen sind per Post an die Stadtwerke Klagenfurt (St. Veiter Straße 31, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, Abteilung PR/Marketing, Vermerk: „Kärntner Lyrikpreis“) in 8-facher Ausfertigung möglich. Alternativ können die Beiträge per Mail mit dem Betreff „Lyrikpreis“ an marketing@stw.at übermittelt werden.

Weiters wird mitgeteilt:

Da die Auswahl anonym abläuft, darf auf den Texten kein Name stehen. Die Kontaktdaten samt kurzer Biografie, Telefonnummer und Mailadresse sind gesondert beizufügen.

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