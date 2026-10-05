Auf der Suche nach den besten Gedichten: Kärntner Lyrikpreis geht in neue Runde

Noch bis 19. Oktober können feinsinnige Poeten ihre unveröffentlichten Werke für den Kärntner Lyrikpreis der Stadtwerke Klagenfurt einreichen. Insgesamt winken Preisgelder von mehr als 15.000 Euro.

Der traditionsreiche Wettbewerb findet heuer bereits zum 19. Mal statt. Teilnahmeberechtigt sind Kärntner Lyriker sowie im Ausland oder in anderen Bundesländern lebende Kärntner. Eingereicht werden können bis zu vier unveröffentlichte Gedichte in deutscher oder slowenischer Sprache bei freier Themenwahl, heißt es in einer Aussendung. Dem Sieger winken 5.000 Euro Preisgeld, eine Urkunde sowie eine Glastrophäe der HTL-Ferlach. Die Bewertung durch eine hochkarätige Jury erfolgt komplett anonymisiert, wird betont.

Freier Eintritt zur feierlichen Preisverleihung am 5. November

Die Auszeichnungen werden am 5. November um 18 Uhr im Rahmen eines Festaktes im Klagenfurter Stadthaus feierlich vergeben. Zu Kärntens zweitgrößtem Literaturfestival sind alle Kulturinteressierten herzlich eingeladen – der Eintritt zur „Gala der Poesie“ ist frei. „Alle talentierten Schreibkünstler, die ihre Werke noch nicht eingeschickt haben, können dies noch tun. Die ausgeschriebenen Geldpreise sind beachtlich. Ich wünsche allen Zeilenartisten alles Gute!“, betont STW-Vorstand Erwin Smole.