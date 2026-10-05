Niederländischer Botschafter auf Antrittsbesuch in Kärnten

Der niederländische Diplomat reiste über Graz mit der Koralmbahn nach Kärnten an und zeigte sich von der neuen Zugverbindung äußerst begeistert, teilt das Land in einer Aussendung mit. Begleitet von Honorarkonsul Georg List sparte Potman auch nicht mit Lob für die Natur des Bundeslandes: Den Kärntner Weissensee, den er bereits von der Alternativen Holländischen 11-Städte-Tour kennt, bezeichnete er ausdrücklich als echten „Schatz“.

Gemeinsamer Zukunftsraum mit der Steiermark im Fokus

Landeshauptmann Fellner nutzte das Gespräch, um auf die Kärnten-Steiermark-Konferenz und den angestrebten gemeinsamen Zukunftsraum der beiden benachbarten Bundesländer hinzuweisen. Die enge Kooperation erstrecke sich von Wirtschaft und Innovation über Kultur bis hin zum Sport. Insbesondere im Bereich der Forschung zählen die Regionen gemeinsam zu den absoluten Spitzenreitern. Als konkretes Beispiel hob Fellner das künftige COMET-Forschungszentrum im Klagenfurter Lakeside Park hervor, das enorme Chancen für die Bevölkerung bietet, heißt es abschließend.