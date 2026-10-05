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Das Bild auf 5min.at zeigt LH Fellner und den niederländischen Botschafter.
Im Zentrum des freundschaftlichen Treffens standen zukunftsträchtige Themen wie Forschung, Innovation, Tourismus und die regionale Wasserversorgung.
Klagenfurt
05/10/2026
Zukunftsthemen

Niederländischer Botschafter auf Antrittsbesuch in Kärnten

Peter Potman, Botschafter des Königreichs der Niederlande in Österreich, stattete Landeshauptmann Daniel Fellner seinen Antrittsbesuch ab.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(164 Wörter)
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Der niederländische Diplomat reiste über Graz mit der Koralmbahn nach Kärnten an und zeigte sich von der neuen Zugverbindung äußerst begeistert, teilt das Land in einer Aussendung mit. Begleitet von Honorarkonsul Georg List sparte Potman auch nicht mit Lob für die Natur des Bundeslandes: Den Kärntner Weissensee, den er bereits von der Alternativen Holländischen 11-Städte-Tour kennt, bezeichnete er ausdrücklich als echten „Schatz“.

Gemeinsamer Zukunftsraum mit der Steiermark im Fokus

Landeshauptmann Fellner nutzte das Gespräch, um auf die Kärnten-Steiermark-Konferenz und den angestrebten gemeinsamen Zukunftsraum der beiden benachbarten Bundesländer hinzuweisen. Die enge Kooperation erstrecke sich von Wirtschaft und Innovation über Kultur bis hin zum Sport. Insbesondere im Bereich der Forschung zählen die Regionen gemeinsam zu den absoluten Spitzenreitern. Als konkretes Beispiel hob Fellner das künftige COMET-Forschungszentrum im Klagenfurter Lakeside Park hervor, das enorme Chancen für die Bevölkerung bietet, heißt es abschließend.

Das Bild auf 5min.at zeigt LH Fellner und den niederländischen Botschafter.
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Peter Potman, Botschafter des Königreichs der Niederlande in Österreich, stattete Landeshauptmann Daniel Fellner seinen Antrittsbesuch ab.
Das Bild auf 5min.at zeigt LH Fellner und den niederländischen Botschafter.
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Der niederländische Diplomat reiste über Graz mit der Koralmbahn nach Kärnten an und zeigte sich von der neuen Zugverbindung äußerst begeistert.
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