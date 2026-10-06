Bleiburg: Neues Primärversorgungszentrum eröffnet

Bereits ab Dienstag, dem 6. Oktober 2026, startet der reguläre Ordinationsbetrieb für die Bevölkerung in der Region, teilt das Land Kärnten in einer Aussendung mit.

Modernes Gesundheitszentrum mitten im Stadtzentrum

Auf rund 500 Quadratmetern ist mitten im Zentrum der Stadtgemeinde ein modernes Gesundheitszentrum entstanden. Den Patienten stehen künftig neu gestaltete Ordinations-, Therapie- und Laborbereiche sowie ein großzügiger Empfangs- und Wartebereich zur Verfügung. Rund zwei Millionen Euro wurden in den Standort investiert, unterstützt vom Kärntner Gesundheitsfonds und durch EU-Fördermittel. Sowohl die geplante Bauzeit als auch das Budget konnten dabei punktgenau eingehalten werden, so vonseiten des Landes weiter. „Heute eröffnen wir nicht einfach neue Räume und das zweite PVZ in Kärnten, sondern ein neues Kapitel für die Gesundheitsversorgung in Bleiburg. Und morgen können die Menschen das neue Angebot unmittelbar mit e-card nutzen. Das PVZ steht für wohnortnahe, multiprofessionelle Versorgung und mit den Öffnungszeiten von Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr auch für eine spürbare Verbesserung der Erreichbarkeit“, betont Gesundheitslandesrätin Beate Prettner.

Multiprofessionelles Team sichert die Versorgung

Das Startteam des neuen Zentrums besteht aus insgesamt zwölf Mitarbeitenden. Neben den Bereichen Allgemeinmedizin und Pflege deckt das Team auch Ordinationsassistenz, Sozialarbeit sowie psychologische und psychotherapeutische Angebote ab. Die zusätzlichen Stellen für Diätologie und Ergotherapie sollen demnächst besetzt werden. „Der Herzschlag des PVZ ist das Team. Der ganzheitliche Ansatz in der Gesundheitsversorgung ist uns besonders wichtig. Medizin, Pflege, Therapie und Angebote für das soziale Wohlbefinden gehen im PVZ Hand in Hand und ergänzen einander. Wir haben ein tolles Team für diese Aufgabe gefunden und freuen uns nun auf den Start und auf eine enge Vernetzung in der Region“, erklärt Astrid Körner, Rektorin der Diakonie de La Tour.

©Büro LR.in Prettner Nach nur sieben Monaten Bauzeit ist es so weit: Das neue Primärversorgungszentrum (PVZ) Bleiburg/Pliberk der Diakonie de La Tour wurde am Montag offiziell eröffnet.

Stärkung für den Standort und die Region Bleiburg

Auch für die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) stellt das Zentrum einen wichtigen Baustein dar. „Eine wohnortnahe, gut erreichbare medizinische Versorgung ist ein wesentlicher Faktor für die Lebensqualität in unserem Bundesland. Mit dem PVZ Bleiburg wird in Kärnten nun die zweite Primärversorgungseinheit eröffnet – für die Bevölkerung in Bleiburg und in der Region ist das ein großer Gewinn. Denn das Angebot einer modernen medizinischen Versorgung und das interdisziplinäre Konzept ermöglichen es, verschiedene Gesundheitsleistungen an einem Ort anzubieten und die Patientinnen und Patienten entsprechend ihren Bedürfnissen zu begleiten. Für die ÖGK ist der Ausbau der Primärversorgung ein wichtiger Schritt, um eine verlässliche und zukunftsfähige Gesundheitsversorgung in Kärnten sicherzustellen“, hebt Sylvia Gstättner, Vorsitzende des Landesstellenausschusses der ÖGK in Kärnten, hervor.

Zentral gelegen und gut erreichbar

Das neue PVZ ist zentral gelegen und sowohl für Patienten als auch für die Mitarbeitenden gut erreichbar. Besonders die Anbindung an die Koralmbahn erwies sich bei der Personalsuche als Vorteil, heißt es weiter. „Für Bleiburg ist dieses PVZ ein wichtiger Schritt in die Zukunft. Die Stadt bekommt damit nicht nur ein modernes Gesundheitsangebot, sondern auch zusätzliche Arbeitsplätze und eine starke Infrastruktur mitten im Zentrum“, unterstreicht Bürgermeister Daniel Wrießnig. Betrieben wird die Einrichtung von der Diakonie de La Tour, während die laufende Finanzierung gemeinsam von Sozialversicherung, dem Land Kärnten und dem Kärntner Gesundheitsfonds getragen wird. Mit „Social Prescribing“ wird zudem ein Zusatzangebot etabliert, das Patienten gezielt mit passenden sozialen und regionalen Angeboten vernetzt, wird abschließend betont.