Gleichgewicht verloren: Arbeiter (43) stürzte in die Tiefe

Bei Installationsarbeiten in einem Unternehmen im Bezirk Wolfsberg ist am Montagnachmittag ein 43-Jähriger von einer Leiter gestürzt. Der Mann dürfte schwere Verletzungen erlitten haben.

Ein Arbeitsunfall ereignete sich am Montagnachmittag, dem 5. Oktober, in einem Betrieb im Bezirk Wolfsberg. Ein 43-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Pölten stürzte während Installationsarbeiten aus mehreren Metern Höhe zu Boden. Der Mann war laut Polizei gegen 15 Uhr mit Arbeiten in dem Unternehmen beschäftigt. Dabei sollte er in rund drei Metern Höhe eine Aluminiumleiste anheben und installieren.

Gleichgewicht auf Leiter verloren

Während der Arbeiten dürfte der 43-Jährige aus bislang unbekannter Ursache das Gleichgewicht verloren haben. Daraufhin stürzte er von der verwendeten Leiter zu Boden. Der Arbeiter erlitt dabei vermutlich schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er zur weiteren medizinischen Behandlung in die Lavanttal Klinik gebracht.