Gratis-Theater im Dezember: 1.250 Karten für Volksschulkinder

Kultur ist nicht nur für Erwachsene! Genau das soll den Volksschülern aus den Bezirken Villach-Land und Villach gezeigt werden.

Dazu sind sie am 2. und am 17. Dezember dieses Jahres eingeladen, sich das Stück „Rosa Riedl Schutzgespenst“ von Christine Nöstlinger im Stadttheater Klagenfurt anzuschauen. „Wir möchten möglichst vielen jungen Menschen die Möglichkeit geben, dieses tolle Angebot zu nutzen. Daher geht die Einladung jährlich wechselnd an Schulen in unterschiedlichen Bezirken“, sagt Kinder- und Jugendreferent LR Peter Reichmann. Die Direktionen erhalten die Einladung und können im Landesjugendreferat die gewünschte Kartenanzahl bestellen.

1.250 Schüler

Pro Vorstellung werden 625 Karten verschenkt – so haben jährlich 1.250 Schülerinnen und Schüler mit ihren Pädagoginnen und Pädagogen die Möglichkeit, Kultur hautnah zu erleben. Zur Auswahl stehen eine Vorstellung am Vormittag und eine am Nachmittag. „Somit können ganze Klassen vormittags und die Hortbetreuung nachmittags das Angebot in Anspruch nehmen“, weiß Reichmann und appelliert: „Aus Erfahrung wissen wir, dass das Interesse groß ist. Karten gibt es, solange der Vorrat reicht. Also bitte keine Zeit verlieren und rasch anmelden. Ich freue mich, wenn wir an diesen beiden Tagen so viele Kinderaugen wie möglich zum Strahlen bringen können.“