Fast ertrunken: Mutige Halterin und Feuerwehr retten Pferd

Dienstagfrüh kurz vor 8 Uhr wurde die FF Wernberg zu einer Tierrettung in die Wernberger Ortschaft Trabenig gerufen.

Ein Pferd versank dort in einem Tümpel und drohte zu ertrinken. Die Halterin konnte das Tier noch mit aller Kraft mittels einer Leine fixieren und so den Kopf des Pferdes über Wasser halten.

Pferd wurde gerettet

Die Feuerwehr verringerte als Erstmaßnahme den Wasserstand des Tümpels mit der Tragkraftspritze. Parallel wurde die Rettung des Pferdes mittels Kran vorbereitet. Das Tier wurde schließlich aus dem Gefahrenbereich gehoben und hatte wenig später wieder festen Boden unter den Füßen. Laut Tierarzt hat es die Strapazen gut überstanden.