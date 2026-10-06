30 Kilo Steinpilze beschlagnahmt und an Caritas übergeben

Die Bergwacht von der Einsatzstelle St. Jakob im Rosental hat eine große Menge an Steinpilzen beschlagnahmt.

Rund 30 Kilo Steinpilze konnte der Bergwächter Robert H. am 30. September in Maria Elend beschlagnahmen. Diese wurden der Caritas Maria Elend übergeben. Zur Erinnerung: In Kärnten gilt eine strikte Obergrenze von zwei Kilogramm (Schwammerl oder Pilze) pro Person und Tag.

Schwammerlsammeln offiziell nicht mehr erlaubt

Beliebte Speisepilze wie Steinpilze oder Eierschwammerl fallen unter die freien Pilze und dürfen ausschließlich im Zeitraum vom 15. Juni bis zum 30. September zwischen 7 und 18 Uhr gesammelt werden. Das heißt, die Sammelzeit in Kärnten ist nun vorüber. Eine Ausnahme bildet der Parasol: Er zählt zwar ebenfalls zu den freien Pilzen und unterliegt der Gewichtsbeschränkung, darf jedoch ganzjährig geerntet werden.













