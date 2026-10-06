Zig Millionen Euro investiert: Kärntens Skigebiete rüsten für den Winter auf

Während die Kärntner Bergbahnen auf eine erfolgreiche Sommersaison zurückblicken, laufen die Vorarbeiten für den bevorstehenden Winter bereits auf Hochtouren.

Trotz der regionalen Trockenheit ist die technische Beschneiung für die kalte Jahreszeit abgesichert. Gleichzeitig steigen die Preise: Für eine Tageskarte werden in den großen Skigebieten erstmals mehr als 70 Euro fällig.

Erfolgreicher Sommer sorgt für Besucherplus

Dank zahlreicher Sonnentage zieht die Kärntner Seilbahnwirtschaft schon vor dem offiziellen Saisonende am 1. November eine positive Zwischenbilanz. Pressesprecher Oliver Pichler rechnet mit einem einstelligen Prozentplus gegenüber den bereits sehr starken 1,1 Millionen Gästen des Vorjahres. Als wesentliche Treiber für den Zuwachs gelten neben dem Wetter auch die millionenschweren Investitionen der vergangenen Saison, etwa in die neue Gartnerkofelbahn am Nassfeld und die Almbahn auf dem Katschberg. Auch für die anstehenden Herbstferien wird mit einer hohen Auslastung durch Einheimische und Urlaubsgäste gerechnet.

Millioneninvestitionen in die Infrastruktur

Für die Wintersaison 2025/2026 investierte die heimische Seilbahnbranche insgesamt 53 Millionen Euro in neue Bahnen, Pisten und Photovoltaikanlagen. Für den kommenden Winter bewegen sich die geplanten Ausgaben in einer ähnlichen Größenordnung von 50 bis 60 Millionen Euro. Das größte Einzelprojekt ist die Modernisierung der Kanzelbahn II auf der Gerlitzen mit einem Budget von 22 Millionen Euro. Eine neue Zehner-Kabinenbahn ersetzt dort die bisherige Vierer-Sesselbahn und nimmt pünktlich vor den Herbstferien am 23. Oktober den Betrieb auf. Ein weiteres Großprojekt ist die Tressdorfer Almbahn am Nassfeld: Die Sechser-Sesselbahn schlägt mit rund 13 Millionen Euro zu Buche und wird ab Dezember im Ganzjahresbetrieb im Einsatz sein.

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Beschneiung gesichert – Preise steigen über 70-Euro-Marke

Neben Seilbahnen fließen erhebliche Mittel in Speicherteiche, Schneeanlagen und digitale Pistenpräparierung. „Ein modernes Skigebiet kommt aufgrund des Fahrgastaufkommens und des Qualitätsanspruchs nicht mehr ohne Beschneiung aus“, erklärt Pichler gegenüber der Kleinen Zeitung.. Trotz des trockenen Wetters sei die Wasserversorgung nicht gefährdet, da ein Großteil der Speicherteiche bereits ausreichend befüllt ist.

Mölltaler Gletscher

Als erstes Kärntner Skigebiet startet der Mölltaler Gletscher am 23. Oktober in den Winterbetrieb, die übrigen Gebiete folgen je nach Witterung ab Ende November. Steigende Ausgaben für Personal, Energie und Investitionen schlagen sich allerdings in den Ticketpreisen nieder: Erstmals geknackt wird die Schwelle von 70 Euro pro Tageskarte. In den Skigebieten Bad Kleinkirchheim, Gerlitzen, Katschberg und Nassfeld liegt der Tagestarif künftig bei 73 Euro. Für Vielfahrer läuft derzeit noch bis zum 31. Oktober der Vorverkauf für den Kärntner Skipass zum Ermäßigungstarif von 814 Euro. Die Nachfrage liegt laut Pichler bereits über dem Niveau des Vorjahres.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.10.2026 um 14:08 Uhr aktualisiert