Bürokratieabbau, Fachkräfte und Co.: Land und Sozialpartner arbeiten an Masterplan

Im Rahmen der regelmäßigen gemeinsamen Regierungssitzungen arbeiteten die Beteiligten an einer klaren Strategie, heißt es in einer Aussendung des Landes. Bis Jänner soll ein finales Papier entstehen, das die Landespolitik im eigenen Zuständigkeitsbereich direkt umsetzen möchte. Über die Vorhaben informierten Landeshauptmann Daniel Fellner, LHStv. Martin Gruber, AMS-Chef Peter Wedenig, Industriellenvereinigungs-Präsident Timo Springer und WK-Vizepräsidentin Nika Bašić im AMS Klagenfurt.

„Task Force Standortentwicklung“

„Unser klarer Arbeitsauftrag ist es, Kärnten bis 2035 weiter nach vorne zu bringen. Daran sind wir alle beteiligt“, betonte Fellner. Um Verzögerungen und Kosten bei Investitionen zu reduzieren, schaut sich das Land Gesetze und Verordnungen im eigenen Bereich an, um klaren Tisch zu machen. Zudem verwies Fellner auf die engere Kooperation mit der Steiermark als gemeinsamer Wirtschafts- und Hochschulraum. Um Genehmigungsverfahren effizienter abzuwickeln, kündigte der Landeshauptmann eine „Task Force Standortentwicklung“ an. Bei Großinvestitionen kommen künftig alle Akteure koordiniert an einen Tisch – begleitet von einem eigenen Verfahrenskoordinator in der Landesamtsdirektion. Bei kleineren Investitionen übernehmen regionale „Kümmerer“ in den Bezirkshauptmannschaften die Begleitung von A bis Z.

Fachkräfte entscheidend für Standort und Wettbewerb

LHStv. Gruber hob das Thema Fachkräfte als entscheidend für den Standort und Wettbewerb hervor. „Wir stellen uns in Kärnten dieser Herausforderung gemeinsam. Wir sitzen alle in einem Boot und rudern in die gleiche Richtung“, sagte er und dankte den Sozialpartnern. Die Landesregierung sei bisher nicht untätig gewesen, verwies Gruber etwa auf die Arbeitskräfteakquise oder das Projekt „get a job“ im Tourismus. Die demographische Entwicklung verschärfe die Thematik und auch das Thema Künstliche Intelligenz „dürfen wir nicht verschlafen“. Es gelte, hier auf vielen Ebenen koordiniert anzupacken. Ebenso müsse vorhandenes Arbeitskräftepotential genutzt werden. Gruber sprach hier vor allem den Wiedereinstieg nach der Arbeitslosigkeit in den Arbeitsmarkt an. „Es geht auch um jene, die arbeiten könnten, aber nicht wollen. Hier müssen wir uns in Österreich über eine Reform diskutieren“, meinte Gruber und nannte das Modell eines degressiven Arbeitslosengeldes.

©LPD Kärnten/Handler (Pressekonferenz) | Pressekonferenz nach der Regierungssitzung mit den Sozialpartnern mit Timo Springer, Präsident der Industriellenvereinigung Kärnten (IV), Peter Wedenig, Landesgeschäftsführer des AMS Kärnten, Landeshauptmann Daniel Fellner, Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber und Nika Basic, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Kärnten (WKK). ©LPD Kärnten/Handler (Pressekonferenz) | Pressekonferenz nach der Regierungssitzung mit den Sozialpartnern mit Timo Springer, Präsident der Industriellenvereinigung Kärnten (IV), Peter Wedenig, Landesgeschäftsführer des AMS Kärnten, Landeshauptmann Daniel Fellner, Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber und Nika Basic, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Kärnten (WKK). ©LPD Kärnten/Handler (Pressekonferenz) | Pressekonferenz nach der Regierungssitzung mit den Sozialpartnern. Foto zeigt Timo Springer, Präsident der Industriellenvereinigung Kärnten (IV) und Peter Wedenig und LH Daniel Fellner

Infrastrukturausbau und Entbürokratisierung

Als weiteren wesentlichen Punkt hob der Landeshauptmannstellvertreter den Infrastrukturausbau hervor: „Wir brauchen Mobilität, Dateninfrastruktur, Straßen, um den Standort zu stärken, ihn attraktiver zu machen. Nur so können wir qualifizierte Kräfte langfristig halten.“ Entsprechendes Bewusstsein müsse in der Gesellschaft geschaffen werden, gegen ungerechtfertigte Einsprüche, die Investitionen verhindern, werde man weiter vorgehen – Stichwort Einspruchstourismus. „Wir müssen es den Unternehmen erleichtern, in den Standort Kärnten zu investieren und Arbeitsplätze zu sichern, zu schaffen“, so Gruber weiter. Er sprach hier auch konkret die Deregulierung und Entbürokratisierung an. Ein wichtiger Schritt sei die Reform in der Kärntner Landesverwaltung gewesen, Bezirkshauptmannschaften und Landesgesellschaften würden folgen. „In unserem Zuständigkeitsbereich haben die Arbeitsgruppen bereits einiges umgesetzt und wir arbeiten kontinuierlich weiter.“

Starke Impulse aus Industrie, Wirtschaft und AMS

WK-Vizepräsidentin Nika Bašić unterstrich die Notwendigkeit von schnellen Verfahren und Planungssicherheit für Betriebe sowie passende Rahmenbedingungen bei Wohnraum, Bildung und Mobilität. IV-Präsident Timo Springer lobte die gemeinsamen Regierungssitzungen als wertvolles Instrument und verwies auf die Rolle der Industrie, die jährlich rund 1.000 Lehrlinge ausbildet. AMS-Chef Peter Wedenig betonte schließlich die Notwendigkeit, raumübergreifend zu denken – etwa Richtung Steiermark und Alpen-Adria-Raum – und Jugendlichen die beruflichen Perspektiven in Kärnten noch deutlicher aufzuzeigen.

Traditionelle Erntekrone übergeben

Im Vorfeld der Regierungssitzung überreichten die Landwirtschaftskammer Kärnten und die Landjugend Frauenstein die traditionelle Erntekrone als Zeichen der Wertschätzung für die heimische Landwirtschaft an die Landesregierung.